Nghệ An thành lập Đội ứng cứu sự cố an ninh mạng

Đội Ứng cứu sự cố có chức năng triển khai các giải pháp sẵn sàng ứng phó với các đe dọa, rủi ro, lỗ hổng và các sự cố đối với cơ sở hạ tầng thông tin và không gian mạng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An. Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm: Thực hiện công tác ứng cứu, khắc phục và điều tra, phân tích để nhanh chóng khôi phục hoạt động, giảm thiểu thiệt hại từ các sự cố an toàn thông tin mạng. Cùng với đó, tham gia các khóa huấn luyện, diễn tập nâng cao năng lực và xây dựng kế hoạch ứng phó hàng năm; tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia và sẵn sàng phòng, chống chiến tranh không gian mạng khi có yêu cầu từ Bộ Công an.

Đội Ứng cứu sự cố hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh là cơ quan thường trực.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh được giao làm Đội trưởng. Trưởng phòng PA05, Công an tỉnh Trần Thiện Giang làm Phó Đội trưởng.

Gần 60 thành viên của Đội là cán bộ, chuyên gia đến từ các Sở, ban, ngành và các đơn vị viễn thông như Viettel, VNPT, MobiFone. Đáng chú ý, cơ quan thường trực được phép thuê chuyên gia đủ năng lực bên ngoài để hỗ trợ trong các trường hợp cần thiết.

Đội sẽ được trang bị các công cụ chuyên dụng như thiết bị điều tra số, công cụ chống ghi (Write-block) và ứng dụng quản lý sự cố. Kinh phí hoạt động hàng năm sẽ do Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt từ nguồn ngân sách chi thường xuyên.

Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh trước đây.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn