Nghệ An tham gia phiên họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Tại cuộc họp, Bộ Ngoại giao báo cáo về kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế và việc ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận với các đối tác trong các hoạt động cấp cao trong quý I/2026. Trên cơ sở đường lối đối ngoại của Đảng, Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế thời gian qua được triển khai chủ động, bài bản trên các kênh; đã ứng phó nhanh, linh hoạt, hiệu quả với các biến động phức tạp.

Việc xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại của lãnh đạo trong giai đoạn 2026 - 2031 và năm 2026 đã được thực hiện. Hội nhập kinh tế được thúc đẩy để hạn chế tối đa các tác động tiêu cực, huy động nguồn lực phục vụ mục tiêu chiến lược, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược được thúc đẩy. Thủ tướng Chính phủ đã tiến hành các cuộc điện đàm cấp cao để ổn định nguồn dầu mỏ trong bối cảnh thị trường và nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Lãnh đạo các Sở, ngành tham dự cuộc họp

Tại tỉnh Nghệ An, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An đã kịp thời ban hành các kế hoạch để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 59 và Nghị quyết số 153 của Chính phủ, qua đó tạo nền tảng quan trọng cho hội nhập quốc tế và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển. Nổi bật, tỉnh cấp mới 4 dự án FDI, điều chỉnh 1 dự án với tổng vốn hơn 2,269 tỷ USD; tiếp nhận 1 dự án ODA không hoàn lại do KOICA tài trợ trị giá 4,5 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 262 tỷ USD, nhập khẩu gần 1,109 tỷ USD. Cùng với đó, tỉnh tăng cường hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham gia xúc tiến du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ASEAN 2026 tại Philippines; tổ chức hội thảo khoa học chuyên sâu; ký kết hợp tác giáo dục với thành phố Erfurt (Đức) và cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo do New Zealand tổ chức...

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo về kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế về kinh tế; Bộ Nội vụ báo cáo về kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo… Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cũng đã có chia sẻ về hoạt động ngoại giao kinh tế. Lãnh đạo của các Thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh cũng đã báo cáo hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần càng khó khăn, càng phải thay đổi, chủ động nắm tình hình; chủ động duy trì quan hệ hợp tác; chủ động trong triển khai, điều chỉnh chính sách; chủ động thích ứng; xoay chuyển tình hình biến nguy thành thời cơ, thuận lợi; phải tái cơ cấu thị trường, tái cơ cấu sản phẩm...

Thực hiện tinh thần là phải đoàn kết quốc tế tạo thành sức mạnh chung, đề cao chủ nghĩa đa phương; đồng thời đẩy mạnh hợp tác để tạo nguồn lực; tích cực tham vấn, tham gia diễn đàn, trao đổi.

Nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là phấn đấu tăng trưởng đạt 02 con số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành, đại sứ quán Việt Nam phải nỗ lực, phải đặt hội nhập quốc tế trong mục tiêu phát triển chiến lược trăm năm, phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Theo đó, cần phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, đổi mới tư duy, nhận thức và hành động về đối ngoại và hợp tác quốc tế trong tình hình mới. Đối ngoại, hội nhập quốc tế phải tạo dựng được cục diện môi trường thuận lợi cho đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên mới; kiến tạo, làm động lực để mở ra các cơ hội mới cho đất nước phát triển, góp phần trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phải làm sao để nâng cao vị thế, uy tín, vai trò của đất nước mình, không những tiến kịp, đi cùng mà phải vươn lên để dẫn dắt.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế phục vụ phát triển các lĩnh vực chiến lược. Phải nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đa dạng hóa sản phẩm, giảm phụ thuộc vào một số thị trường đối tác. Rà soát các ký kết, cam kết quốc tế để triển khai ngay.

Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, hiệu quả, hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Ưu tiên các dự án có khả năng lan tỏa công nghệ, kết nối doanh nghiệp trong nước với chuỗi sản xuất toàn cầu.

Đồng thời, đẩy mạnh hội nhập quốc tế chính trị sâu rộng, thực chất, hiệu quả để gia tăng chiều sâu tin cậy chính trị với các đối tác. Tích cực đóng góp vào các diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng của khu vực và quốc tế. Trong đó ưu tiên hàng đầu là củng cố quan hệ vững chắc với các nước láng giềng, các nước Đông Nam Á, cùng với đó là phát triển quan hệ cân bằng, hài hòa với các nước lớn và tạo chuyển biến mạnh trong quan hệ với các đối tác quan trọng, các nước bạn bè truyền thống, góp phần mở rộng không gian chiến lược của đất nước và khai thác hiệu quả không gian chiến lược này...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn