Nghệ An: Sớm hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu các phường, xã và đô thị Vinh

Tại buổi làm việc, Đại diện Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, thực hiện kế hoạch lập quy hoạch đô thị và nông thôn theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, Sở này đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Cụ thể, Sở đã ban hành Văn bản số 7354/SXD-QHKT hướng dẫn chi tiết quy trình, trách nhiệm cho UBND các xã, phường. Đồng thời, Sở đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An ban hành các Quyết định quan trọng nhằm phân cấp thẩm quyền và đơn giản hóa trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch tại địa phương.

Nghệ An đang ráo riết tiến độ thực hiện quy hoạch phân khu các Phường xã, ảnh: Thành Cường.

Theo ông Đoàn Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, hiện các đồ án quy hoạch đang được triển khai bao gồm: 06 đồ án quy hoạch chung đô thị, 108 đồ án quy hoạch chung xã và 12 đồ án quy hoạch phân khu đô thị (gồm 11 phường và xã Đông Hiếu). Đối với 12 đồ án quy hoạch phân khu: 100% đơn vị đã hoàn thành phê duyệt dự toán; vẫn còn 02 đơn vị là phường Vinh Hưng và phường Hoàng Mai chưa chọn được đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch. Phường Vinh Lộc đã trình nhiệm vụ quy hoạch nhưng phải hoàn thiện lại do chưa đạt yêu cầu. Hiện có 05 phường, xã là Tây Hiếu, Thái Hòa, Quỳnh Mai, Tân Mai và Đông Hiếu đang trong quá trình chờ Sở Xây dựng cho ý kiến.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Ông Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh: Công tác lập quy hoạch phân khu các phường là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, làm cơ sở để quản lý phát triển đô thị, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư và triển khai các dự án trên địa bàn. Vì vậy, các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bảo đảm chất lượng và tiến độ, quy định của pháp luật. Đồng thời, bảo đảm thống nhất với quy hoạch cấp trên, phù hợp với điều kiện thực tiễn sau sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Sở Xây dựng trên cơ sở ý kiến của các phường, xã cần sớm có văn bản trả lời; đồng thời yêu cầu lãnh đạo các phường, xã cần chủ động đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; phải nâng cao tinh thần trách nhiệm để phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành trong việc hoàn thiện quy hoạch.

Các phường phải chủ động lập quy hoạch phân khu, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định và đảm bảo sự kết nối về hạ tầng, đô thị và phương tiện công cộng. Quy hoạch cần giữ vững định hướng phát triển đô thị nhưng phải bảo tồn các vùng đệm, vùng sản xuất nông nghiệp để giữ gìn cảnh quan và phục vụ đời sống bà con, không được xóa bỏ hết để làm đô thị.

Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Luật Đầu tư công, hiện đang có một số vướng mắc trong việc triển khai song song các cấp độ quy hoạch. Nếu khu vực đã có quy hoạch chung đủ điều kiện, thống nhất có thể cho phép lập thẳng quy hoạch 1/500 tại các "lõi" đô thị mà không nhất thiết phải đợi quy hoạch phân khu, nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư và thực hiện dự án đầu tư công. Việc này sẽ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Sở Xây dựng tham mưu văn bản đề nghị Bộ Xây dựng sớm có hướng dẫn cụ thể về việc lập quy hoạch tại các vị trí quan trọng khi chưa có Nghị định hướng dẫn mới, đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch chung và quy hoạch phân khu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ông Hoàng Phú Hiền kết luận tại buổi làm việc

Sở Tài Chính Nghệ An được giao hướng dẫn các địa phương trong việc bố trí, cân đối nguồn vốn, tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch theo đúng quy định. Chậm nhất ngày 25/4, Sở Tài chính phải có báo cáo tổng thể và dự kiến kế hoạch bố trí nguồn vốn cho công tác quy hoạch...

Để thống nhất trong xây dựng quy hoạch, theo ý kiến lãnh đạo của một số phường nên lựa chọn một đơn vị tư vấn để thực hiện đồ án quy hoạch phân khu cho các địa phương thuộc thành phố Vinh trước đây. “Dù thực hiện theo hình thức chỉ định thầu hay đấu thầu, việc thống nhất một đơn vị tư vấn sẽ giúp đảm bảo tính kết nối và đồng bộ cho toàn bộ khu vực Vinh và Cửa Lò cũ. Nếu chia cho quá nhiều đơn vị (thậm chí chỉ là 02 đơn vị) sẽ rất khó khăn trong việc phối hợp và đảm bảo tính thống nhất của đồ án”. Các địa phương đề xuất Sở Xây dựng hoặc UBND tỉnh giới thiệu giúp 01 đơn vị tư vấn đủ năng lực để thực hiện nội dung này.

Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung của các phường của thành phố Vinh trước đây phải được thống nhất trong quy hoạch phân khu. Bên cạnh đó, việc có nhiều đơn vị tư vấn sẽ giúp đa dạng hóa các phương pháp nghiên cứu lập quy hoạch dựa trên đặc điểm địa hình, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội riêng biệt của từng địa phương. Đồng thời, điều này giúp đẩy nhanh tiến độ hơn so với việc chỉ giao cho một đơn vị đảm nhiệm tất cả các phường…

Tác giả: Hoài Thanh

Nguồn tin: baodautu.vn