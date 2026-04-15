Nghệ An: Rác thải “bỗng dưng” bốc cháy, khói đen “tấn công” khu dân cư

Khoảng 20h ngày 13/4, người dân thôn Mỹ Thịnh, xã Hưng Nguyên (Nghệ An) phát hiện mùi khét xen lẫn hôi thối đến nghẹt thở. Chỉ tay về trục đường liên xã, anh Nguyễn Đức Tính khẳng định khói đen và mùi hôi phát ra từ điểm trung chuyển rác cách đó không xa.

"Đã mấy tháng nay, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ bãi rác thải này khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn. Rác thải vứt bừa bộn, tràn ra cả lòng đường nhưng không thấy đơn vị thu gom đến xử lý. Đặc biệt, cứ ít ngày, khi khối lượng bắt đầu tăng lên thì rác lại bốc cháy không rõ lý do"(?).

Rác thải bốc cháy theo gió tràn vào khu dân cư.

Ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa cháy ngùn ngụt với cột khói đen kịt cùng mùi hôi thối nồng nặc theo hướng gió bay thẳng vào khu dân cư.

"Không biết có người nào lại đốt rác khiến mùi khét bay tận nhà dân. Công ty môi trường sao lại tập kết rác ở đây rồi không chở đi, gây ô nhiễm, làm khổ cho người dân" - chị Ngọc, một người dân có mặt tại hiện trường, bức xúc.

Rác bị đốt cháy cả ngày lẫn đêm khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Trước đó, thông qua mạng xã hội, nhiều người dân tại xã Hưng Nguyên cũng đã phản ánh tình trạng đốt rác và đổ rác bừa bãi lấn chiếm lòng đường tại điểm trung chuyển rác này.

"Nhờ các cơ quan chuyên môn xã Hưng Nguyên kiểm tra xem chứ tình trạng chỗ đổ rác cho thôn Mỹ Thịnh giờ không có, tràn rác ra cả đường, đốt rác cháy cả đường và cọc tiêu, gây ô nhiễm môi trường", một người dân chia sẻ dòng trạng thái bức xúc trên mạng xã hội Facebook ngày 25/3.

Người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại điểm trung chuyển rác xã Hưng Nguyên.

Ngày 21/8/2025, một người dân cũng đã quay video và phản ánh lên mạng xã hội về tình trạng rác thải bị đốt không rõ nguyên nhân tại điểm rác này. Người dân không khỏi băn khoăn, nghi ngờ khi rác bị đốt thường xuyên trong khi xe chở rác rất hiếm khi đến để vận chuyển đi.

Không ít người đắt câu hỏi về những đám cháy không rõ nguyên nhân.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Công ty Môi trường cây xanh xây dựng Hưng Nguyên, cho biết: "Hiện tại ở xã Hưng Nguyên có tình trạng bà con nhân dân ngày nào cũng đưa rác ra vứt gây ra quá tải và ô nhiễm môi trường. Ở điểm trung chuyển thôn Mỹ Thịnh, việc rác thải bốc cháy, công ty cũng đã báo cáo UBND, đề xuất lắp camera giám sát nhưng vẫn chưa thực hiện được".

Cách đó không xa, tại thôn Mỹ Thanh, tình trạng ùn ứ và đốt rác cũng thường xuyên xảy ra. Ông Phạm Văn Toan, Trưởng thôn Mỹ Thanh, cho biết: "Thời gian gần đây, công ty môi trường trực tiếp thu gom rác tại nhà dân rồi đưa ra điểm trung chuyển, họ hứa chiều nay (14/4 - PV) chở đi nhưng hiện vẫn chưa thấy. Người dân trong thôn lo lắng rác lại bị đốt cháy như những lần trước. Quy định 4 ngày là thu rác trong dân rồi đem đi xử lý nhưng qua 3 đợt, rác vẫn bị ùn ứ tại đây mà không được vận chuyển đi khiến môi trường bị ô nhiễm. Từ Tết Bính Ngọ đến nay, mấy điểm trung chuyển rác ở xã Hưng Mỹ cũ chưa có xe đưa đi. Xe vận chuyển đến thấy rác cháy lại bỏ đi".

Rác thải ùn ứ lâu ngày tại thôn Mỹ Thanh, xã Hưng Nguyên.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên, cho biết: "Hiện tại xã đã yêu cầu Công ty Môi trường cây xanh xây dựng Hưng Nguyên thu gom rác tại nhà dân 4 ngày 1 lần. Xã cũng đã có phương án xây dựng mới điểm trung chuyển rác nhưng người dân ở đó chưa đồng tình. Việc đốt rác có thể do một số đối tượng đổ trộm rác xây dựng rồi châm lửa để phi tang. Việc này, tôi sẽ cho kiểm tra lại rồi có phương án xử lý".

Tác giả: Nguyên Hồ

Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn