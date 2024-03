Nghệ An: Phát hiện cháu bé bị bỏ rơi trong thùng xốp trước cây xăng

Ngày 14/3, thông tin từ Ban Công an xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn người dân vừa phát hiện cháu bé bị bỏ rơi.

Cháu bé được người dân phát hiện khi bị bỏ trong thùng xốp.

Theo đó, khoảng 20h cùng ngày, khi thấy một thùng xốp bỏ lại trước cây xăng gần Đền Cuông, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, người dân lại kiểm tra thì phát hiện cháu bé ở phía trong cùng với sữa và một số đồ dùng cá nhân.

Ngay sau đó, sự việc được người dân báo lên chính quyền. Cháu bé được đưa tới Trạm Y tế xã Diễn An để kiểm tra sức khỏe. Cháu có giới tính nữ, khoảng 5-6 tháng tuổi, sức khỏe bình thường. Cháu bé hiện đang được giao cho người dân phát hiện chăm sóc.

Hiện, chính quyền địa phương đang phát thông báo để tìm thân nhân cho bé.

Tác giả: Gia Ân - Đức Chung

Nguồn tin: congly.vn