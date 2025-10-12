Nghệ An phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” gắn với chuyển đổi số

Học sinh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An đọc sách tại tủ sách di động. Ảnh: Hồ Lài

Lễ phát động được tổ chức tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An, và phát trực tiếp được phát trực tiếp trên trang Facebook “Nghệ An – học tập suốt đời” đến toàn bộ cán bộ, quản lý giáo viên trên toàn tỉnh.

Các đại biểu dự phát động Tuần lễ học tập suốt đời tỉnh Nghệ An năm 2025. Ảnh: Hồ Lài

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2025 được triển khai với chủ đề “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng”. Qua đó, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân về vai trò của việc học tập, đặc biệt là tự học và học tập suốt đời, trong việc làm chủ tri thức và công nghệ để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội số.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Hồ Lài

Điểm nhấn năm nay là sự gắn kết chặt chẽ giữa học tập và chuyển đổi số với nhiều hoạt động đa dạng, sáng tạo, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số để bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động không chỉ diễn ra trong phạm vi trường học, mà còn mở rộng đến cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, tạo nên một phong trào học tập rộng khắp, mang tính liên thông và bền vững.

Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho 40 học sinh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định tầm quan trọng của việc học tập suốt đời. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với nhiều thành tựu đột phá của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo thì việc học càng hết sức quan trọng.

Công ty Sách, thiết bị trường học Nghệ An tặng tủ sách thư viện trường học cho Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Việc học tập liên tục, thường xuyên để mỗi người nắm bắt và ứng dụng công nghệ, biến những thách thức của thời đại thành cơ hội để bứt phá, sáng tạo và khởi nghiệp. Góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như khát vọng mà dân tộc ta đã ấp ủ bao đời.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã Quỳnh Sơn, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể hãy tiếp tục quan tâm, đồng hành, dành nhiều nguồn lực hơn nữa cho việc xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để mọi công dân, dù ở lứa tuổi nào, hoàn cảnh nào, cũng được tiếp cận với tri thức và công nghệ mới.

Về phía ngành Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục, thư viện, trung tâm học tập cộng đồng cần phát huy sáng tạo, tổ chức những hoạt động thiết thực, khơi dậy văn hóa đọc, văn hóa học tập, để mỗi trường học trở thành “ngôi nhà tri thức”, mỗi làng quê trở thành “ngôi làng học tập”.

Màn đồng diễn của học sinh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Với mỗi cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần tự học, học ở sách vở, học ở thực tiễn, học ở mọi người; đồng thời lan tỏa tri thức, góp phần hình thành một cộng đồng cùng học tập, cùng tiến bộ.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tặng 40 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, mỗi suất 500 nghìn đồng; Công ty Sách và Thiết bị trường học Nghệ An tặng 1 tủ sách cho Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An trị giá 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Anh ngữ Newstar tặng 50 suất học bổng cho học sinh trường mầm non, tiểu học, THCS xã Quỳnh Sơn và Trung tâm GDNN-GDTX Quỳnh Lưu, mỗi suất 500 nghìn đồng.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn