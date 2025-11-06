Nghệ An: Nỗ lực đẩy mạnh kết nối cung cầu, quảng bá cho sản phẩm nông nghiệp

Sự kiện kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2025 với quy mô 130 gian hàng tiêu chuẩn và 9 khu không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tiêu biểu của tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành trong cả nước.
Thông qua sự kiện nhằm giới thiệu những thành tựu, công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp và môi trường của tỉnh Nghệ An với các tỉnh, thành phố trong cả nước và du khách tham quan.
Là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể sản xuất trong và ngoài tỉnh kết nối giao thương, học tập, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.
Có mặt trong sự kiện lần này, bà Lê Thị Hương (thôn Lĩnh Hợp, xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An) bày tỏ: sự kiện là dịp để thương hiệu cam Vinh Hương Hóa OCOP 3 sao của gia đình lan tỏa mạnh mẽ hơn đến với các tỉnh, thành trong nước và cả quốc tế. Cũng là dịp để học hỏi các đối tác, tìm cơ hội đầu ra, nâng cao cho giá trị nông sản để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh lâu dài.
Tại sự kiện, sẽ trưng bày, quảng bá và bán hàng trăm sản phẩm nông nghiệp đặc sắc tiêu biểu, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngoài ra còn có sản phẩm từ 3 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và 100 doanh nghiệp đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Quảng Trị, Tuyên Quang, Ninh Bình, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng...
Thông qua sự kiện thấy rõ sự nỗ lực của các đơn vị sản xuất hàng hóa nông nghiệp khi không ngừng cải thiện sản phẩm về mọi mặt từ bao bì, mẫu mã, cách giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt là nỗ lực xây dựng thương hiệu, lan tỏa thương hiệu và kết nối đầu ra cho các sản phẩm ở các tỉnh, thành và thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài.
Theo thống kê, đến tháng 8/2025, tỉnh Nghệ An có 743 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Tính theo 130 xã, phường mới hiện nay thì mỗi xã trung bình có hơn 5,7 sản phẩm.
Các sản phẩm nông sản đặc sắc miền núi, vùng dân tộc thiểu số ngày càng lan tỏa hơn về chất lượng, mẫu mã và cả công nghệ... giữ vững chất lượng bản địa đặc sắc, không lẫn tạp hoặc sản xuất tràn lan.
Người tiêu dùng đến với sự kiện được tiếp cận trực tiếp với các sản phẩm đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Được chủ các sản phẩm chia sẻ quá trình sản xuất, nguồn gốc, nguyên liệu, chất lượng... của sản phẩm cũng như cách tiếp cận, truy xuất nguồn gốc thông qua các ứng dụng số.
Tác giả: Hoàng Phạm
Nguồn tin: kinhtedothi.vn