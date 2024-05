Nghệ An: Nhiều sai phạm tại dự án Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn

Hàng loạt sai phạm về trật tự xây dựng tại dự án Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trao đổi với PV Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Nguyễn Khánh Dương – Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu cho biết: Trước đó, dựa theo kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH Bạch Ngọc Lâm – chủ đầu tư dự án Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn đã có nhiều sai phạm liên quan đến việc xây dựng các hạng mục, công trình sai diện tích, sai vị trí và sai mục đích sử dụng theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án. Chưa kể, một số hạng mục khác có trong quy hoạch nhưng doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện.

Xây dựng các hạng mục trái phép

Dự án Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An được Công ty TNHH Bạch Ngọc Lâm tiến hành đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ nhiều năm nay. Vậy nhưng, khu du lịch này mới đây đã bộc lộ một số bất cập liên quan đến vi phạm về trật tự xây dựng và bị các cấp có thẩm quyền liên quan tổ chức kiểm tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, ông Nguyễn Khánh Dương – Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài đã ký Tờ trình số 250/TTr-UBND ngày 14/5/2024 gửi Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tư pháp về việc đề nghị xử lý vi phạm hành chính về xây dựng đối với Công ty TNHH Bạch Ngọc Lâm, chủ đầu tư Dự án Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn.

Trong nội dung nêu rõ lý do đề xuất là bởi qua kiểm tra và nghiên cứu hồ sơ, trường hợp vi phạm hành chính của Công ty TNHH Bạch Ngọc Lâm vượt quá thẩm quyền xử phạt của chính quyền xã. Do vậy, UBND xã Diễn Đoài kính chuyển hồ sơ vụ việc đến Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu xem xét, ban hành quyết định xử phạt, cụ thể như sau:

UBND xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có tờ trình đề nghị xử phạt Công ty TNHH Bạch Ngọc Lâm – chủ đầu tư dự án Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn với tổng số tiền lên đến 390 triệu đồng/3 hạng mục vi phạm

Công ty Bạch Ngọc Lâm – đơn vị chủ đầu tư dự án Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn đã có hành vi vi phạm hành chính khi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, vi phạm quy định tại điểm c, khoản 7, điều 16, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

Theo đó, doanh nghiệp đã xây dựng 3 hạng mục trái phép, bao gồm: Nhà nghỉ cán bộ công nhân viên cao 1 tầng với diện tích 293m2, kích thước chiều dài 33,9m và chiều rộng 8,6m; Khu lồng chim chuyển sang xây dựng sân bóng đá nhân tạo, diện tích 1.600m2, kích thước dài 50m, rộng 32m; Chuồng nuôi nhốt có kích thước chiều dài 68m và chiều rộng 5,2m.

Dự án Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn hay còn gọi là Khu du lịch sinh thái Hòn Nhạn xây dựng các công trình, hạng mục trái phép đã lâu nhưng vì sao đến nay mới bị phát hiện, kiểm tra và xử lý?

Về tình tiết giảm nhẹ, UBND xã Diễn Đoài thông tin rằng, Công ty TNHH Bạch Ngọc Lâm đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm; thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện, xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 9 và khoản 4 Điều 23 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Do vậy, căn cứ vào các quy phạm pháp luật hiện hành, UBND xã Diễn Đoài đã đề xuất mức xử phạt hành chính với số tiền là 130.000.000 đồng/1 hạng mục vi phạm. Tổng số tiền đề nghị xử phạt là 390.000.000 đồng đối với 3 hạng mục vi phạm.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, buộc Công ty TNHH Bạch Ngọc Lâm phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và xuất trình Giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật. Thời hạn thực hiện là 90 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt.

Buông lỏng công tác quản lý?

Liên quan đến vấn đề sai phạm tại dự án Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn, qua tìm hiểu PV được biết, cách đây gần 1 tháng, ông Lê Mạnh Hiên – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cũng đã ký, ban hành Công văn số 988/UBND-KT&HT ngày 19/4/2024 về việc yêu cầu Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Trong nội dung, lãnh đạo huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài phải tổ chức kiểm điểm tập thể và các cá nhân có liên quan vì để xảy ra các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng. Cụ thể là để chủ đầu tư dự án Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn tại xã Diễn Đoài xây dựng các hạng mục công trình vi phạm mà không kịp thời phát hiện và xử lý.

Bên cạnh đó, cần phải kịp thời tổ chức xử lý các hành vi vi phạm đối với dự án Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn do Công ty TNHH Bạch Ngọc Lâm làm chủ đầu tư, nếu vượt quá thẩm quyền thì kịp thời trình cấp thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với dự án Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn, UBND huyện Diễn Châu đề nghị chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện đầy đủ nội dung tại các quyết định được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt, giấy phép xây dựng… có liên quan đến dự án của doanh nghiệp.

UBND huyện Diễn Châu yêu cầu Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài phải tổ chức kiểm điểm tập thể và các cá nhân có liên quan vì để xảy ra các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng tại dự án Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị, phòng ban liên quan để tổ chức đầu tư xây dựng và chấp hành pháp luật về xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

Được biết, Công ty TNHH Bạch Ngọc Lâm – chủ đầu tư dự án Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn có trụ sở chính đặt tại xóm Xuân Sơn, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Liên – Giám đốc công ty. Mã số doanh nghiệp: 2901644765; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp lần đầu ngày 13/11/2013 (đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 31/07/2023).

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn