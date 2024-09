Công an tỉnh Nghệ An ủng hộ Yên Bái 100 triệu đồng khắc phục hậu quả bão số 3

Xã hội

Sáng 13/9, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả bão số 3.