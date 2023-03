Nghệ An: Ngăn cản khai thác rừng trái phép, một cán bộ bảo vệ rừng bị đánh nhập viện

Ngày 10/3, thông tin từ Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Nghệ An cho biết: Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra một vụ phá rừng trái phép và đánh người của các đối tượng xảy ra trên diện tích rừng do đơn vị quản lý.

Một số diện tích rừng trồng bị khai thác trái phép trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trong thời gian gần đây

Trước đó, ngày 28/2/2023, một số đối tượng đã tự ý vào rừng chặt cây, san ủi trái phép diện tích rừng tại Tiểu khu 343B, khoảnh 3, lô 1 thuộc địa bàn xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu - Nghệ An). Đây là khu vực rừng trồng từ dự án "Trồng mới 5 triệu ha rừng thông, keo" theo Quyết định 661 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Diện tích rừng này được giao cho Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Nghệ An quản lý.

Sau khi phát hiện nhóm đối tượng chặt phá thông, chuẩn bị di chuyển thông ra khỏi khu vực Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Nghệ An đã huy động lực lượng ngăn chặn, cử người bảo vệ tang vật, hiện trường.

Đến ngày 02/3/3023, nhóm đối tượng tiếp tục vào rừng chặt phá số gỗ còn lại đồng thời chất lên xe để vận chuyển. Ngay sau đó, Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Nghệ An phối hợp cùng Kiểm lâm địa bàn lập biên bản hiện trường và báo cáo lên cơ quan chức năng để xử lý.

Cán bộ bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Nghệ An bị đánh trọng thương - ảnh TĐ

Đỉnh điểm của vụ việc diễn ra vào ngày 06/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ anh Nguyễn Khắc Hoàn - cán bộ bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An bị một số đối tượng đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngoài vết thương bị đánh trên đầu được chẩn đoán là chấn thương sọ não, anh Hoàn còn bị các đối tượng dùng gậy đánh vào vai, lưng.

Sau thời gian điều trị tại bệnh viện huyện Quỳnh Lưu, người thân anh Hoàn đã phải chuyển anh lên bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Hiện, các vết bầm tím vẫn còn hiện rõ. Vụ việc nghiêm trọng này đang được Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra, làm rõ - thông tin cho biết thêm.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn