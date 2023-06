Nghệ An: Nắng nóng diện rộng, mất điện làm đảo lộn sinh hoạt của người dân

Trong những ngày qua, nắng nóng, khô hạn trên diện rộng, cộng với mất điện liên tục, kéo dài, nhất là tại vùng nông thôn, miền núi đã làm cho sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Tại một số bệnh viện trong tỉnh, trẻ em và người già nhập viện tăng cao.

Những ngày nắng nóng, nhất là vào buổi trưa, tại các vùng biển, sông suối, dưới tán cây… , có rất nhiều người dân đến tránh nắng nóng. Anh Hoàng Văn Chung, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc cho biết, 3 ngày nay trên địa bàn một số xóm trong xã xảy ra tình trạng mất điện, có ngày điện lực thông báo mất điện từ 9 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Điện mất, thời tiết lại nắng nóng làm cho người dân, nhất là trẻ nhỏ và người già rất khốn khổ.

Tại thành phố Vinh, sáng 4/6, các cửa hàng bán đồ điện gia dụng không còn quạt tích điện để bán. Chị Hoàng Thị Lan, chủ một cửa hàng trên đường Quang Trung, thành phố Vinh cho biết, trong một tuần nay, quạt tích điện rơi vào tình trạng "cháy hàng", có ngày cửa hàng chị bán 40 chiếc quạt, nhưng hiện nay lượng khách hỏi mua và đặt hàng vẫn nhiều.

Tại Nghệ An, chính quyền các địa phương và ngành điện đang khuyến cáo, đề nghị người dân và các công sở triệt để tiết kiệm điện, tránh sử dụng lãng phí.

Cùng với đó, một số công ty thủy điện cũng cảnh báo tình trạng mực nước hồ chứa thủy điện đang xuống thấp, có hồ gần với mực nước chết, đồng nghĩa với sản xuất điện để cung cấp điện lên lưới điện quốc gia và việc xả nước lòng hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp cho vùng hạ du sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Đơn cử như hồ thủy điện Bản Vẽ nằm trên địa bàn huyện miền núi Tương Dương, mực nước lòng hồ hiện nay chỉ cao hơn 4 mét so với mực nước chết và thấp hơn 19 mét so với cùng kỳ năm 2022, rơi vào tình trạng báo động về mực nước. Thủy điện Bản Vẽ là công trình đa mục tiêu, nhiệm vụ chính là cắt giảm lũ vào mùa mưa, chống hạn vào mùa khô và phát điện đảm bảo an ninh năng lượng cho hệ thống điện quốc gia.

