Nghệ An: Một cơ sở kinh doanh bị phạt 4 triệu đồng vì buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu

Lực lượng QLTT Nghệ An giám sát tiêu hủy hàng vi phạm. (Ảnh: QLTT)

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 19/1/2026, Đội QLTT số 6 thuộc Chi cục QLTT Nghệ An tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh tại phường Quỳnh Mai.

Qua kiểm tra thực tế tại hộ kinh doanh do bà Lê Thị Uyên (SN 1999, trú tại Khối Tân Hải, phường Quỳnh Mai) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 70 bao thuốc lá điếu có xuất xứ Trung Quốc. Toàn bộ số thuốc lá trên không có tem nhập khẩu theo quy định, đồng thời chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Sau khi lập hồ sơ vụ việc, Đội QLTT số 6 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh nói trên với số tiền 4 triệu đồng. Bên cạnh hình thức phạt tiền, lực lượng chức năng còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình xử lý vụ việc, Đội QLTT số 6 cũng kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc lá, nhấn mạnh hành vi mua bán thuốc lá nhập lậu là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thời gian tới, lực lượng QLTT tỉnh Nghệ An tiếp tục bám sát chỉ đạo của các cấp, triển khai nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Đồng thời, tăng cường quản lý địa bàn, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tác giả: L.Q

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn