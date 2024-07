Nghệ An lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu y tế gần 50 tỷ đồng

Trong tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm vật tư y tế năm 2024 cho Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.