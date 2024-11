Nghệ An không chi gần nửa tỉ đồng thưởng U11 Sông Lam Nghệ An sau lùm xùm gian lận tuổi

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An trao biển tiền thưởng của UBND tỉnh Nghệ An cho U11 Sông Lam Nghệ An - Ảnh: Tư liệu TTO

Ngày 31-10, trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Văn Phúc - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An - cho biết thông tin trên.

Trước đó, vào ngày 8-8 tại Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đón, trao thưởng cho đội tuyển bóng đá U11 Sông Lam Nghệ An sau khi giành chức vô địch tại Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2024.

Đây là kỷ lục về số lần vô địch của Sông Lam Nghệ An trong lịch sử giải đấu, với 8 lần đăng quang. Ngoài thành tích vô địch, đội tuyển U11 Sông Lam Nghệ An còn thâu tóm các giải thưởng cá nhân tại Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2024.

Thời điểm này, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An trao biển tượng trưng trao thưởng 468 triệu đồng của UBND tỉnh Nghệ An cho U11 Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên, sau đó ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã phạt 10 triệu đồng, cấm đội U11 SLNA tham gia các giải bóng đá do VFF tổ chức trong thời hạn 2 năm do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định, vi phạm nghiêm trọng điều lệ Giải U11 toàn quốc - Cúp Nestle Milo 2024.

Thu hồi danh hiệu, cúp vô địch, HCV và tiền thưởng của U11 Sông Lam Nghệ An.

Ban kỷ luật cũng cấm ông Trần Quang Dũng - trưởng đoàn đội U11 Sông Lam Nghệ An và ông Nguyễn Quang Thọ - HLV trưởng đội U11 Sông Lam Nghệ An tham gia các giải bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong thời hạn 2 năm.

"Lúc trao thưởng cho U11 Sông Lam Nghệ An chúng tôi chỉ trao biển tượng trưng thôi. Do VFF kỷ luật U11 vì nghi gian lận tuổi nên tỉnh không thưởng nữa", ông Phúc nói.

Theo tìm hiểu, mức thưởng 468 triệu đồng cho U11 Sông Lam Nghệ An được trích từ ngân sách địa phương, căn cứ theo nghị quyết số 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Với đội tuyển bóng đá nếu vô địch giải trẻ thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức sẽ được thưởng 200 lần mức lương cơ sở.

Trong văn bản phản hồi Tuổi Trẻ Online, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cho biết sở đã yêu cầu Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An phối hợp với sở ban ngành, chính quyền các địa phương có liên quan và gia đình vận động viên tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ các vận động viên bóng đá trẻ đang tập trung tập luyện đúng theo quy định pháp luật.

Tiến hành các bước đánh giá, kiểm điểm và xử lý nghiêm túc tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc vi phạm do sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định trên (nếu có vi phạm).

Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An sẽ thành lập hai đoàn kiểm tra để rà soát toàn bộ hồ sơ bóng đá trẻ hiện nay trong đó có các cầu thủ U11.

Về giải pháp quản lý nhà nước, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, giáo dục, định hướng xã hội về chấp hành pháp luật trong đó có trách nhiệm không làm sai lệch hồ sơ tư pháp, ảnh hưởng đến tương lai phát triển của trẻ nhỏ.

Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí vì sao chỉ có Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam nhận đào tạo trẻ với kinh phí mỗi năm khoảng 25 tỉ đồng, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cho hay để tiến hành các bước đặt hàng theo quy định, sở đã đăng thông báo công khai mời cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm mở thầu chỉ có Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An có đơn đăng ký thực hiện cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đào tạo vận động viên bóng đá trẻ.

