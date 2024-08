Nghệ An: Huyện Diễn Châu chỉ đạo kiểm tra thông tin sau bài viết của Tạp chí Kinh tế Môi trường

Chỉ đạo kiểm tra, xử lý

Ngày 17/6, Tạp chí điện tử Kinh tế Môi trường đăng tải bài viết “Nghệ An: Hàng loạt bãi kinh doanh cát, sỏikhông phép gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư”. Sau khi có bài phản ánh, Huyện uỷ Diễn Châu đã Công văn số 883-CV/HU về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh.

Hàng loạt bãi kinh doanh cát, sỏi không phép nằm gần nhau trong khu dân cư tại xã Minh Châu, huyện diễn Châu (Nghệ An) gây ô nhiễm trong nhiều năm qua.

Theo đó, UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã có công văn gửi Công an huyện Diễn Châu; Phòng Kinh tế Hạ tầng; Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã có liên quan kiểm tra, xử lý. Cụ thể, đề nghị Công an huyện Diễn Châu tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện tham gia giao thông vi phạm về quá khổ, quá tải, không đảm bảo vệ sinh môi trường; nhất đối với các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng ra, vào bãi kinh doanh cát, sỏi. Yêu cầu các phòng Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính - Kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn huyện theo chức năng nhiệm vụ quy định.

UBND huyện Diễn Châu gửi văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý vấn đề báo nêu.

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (nếu có). Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xa liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phạm về quản lý đất đai, môi trường (nếu có). Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã liên quan kiểm tra, xử lý nghiếm các hành vi vi phạm về quản lý hoạt động kinh doanh, cấp giấy phép kinh doanh (nếu có).

Yêu cầu UBND các xã Minh Châu, Diễn Đồng, Diễn Ký, Diễn lạnh, Diễn Hồng, Diễn Cát, Diễn Thái và Diễn An… tăng cường công tác quản nhà nước về hoạt động kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn quản lý: Khẩn trương chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có, lưu ý các vi phạm quy định về đất đai, môi trường, điều kiện kinh doanh, trật tự an toàn giao thông... để tránh gây ảnh hưởng đời sống của nhân dân.

Các bãi kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn xã Diễn Hùng không có hồ sơ về môi trường, không phù hợp quy hoạch.

Qua đó, UBND huyện Diễn Châu đề nghị Công an huyện Diễn Châu, yêu cầu UBND các xã liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo quả thực hiện gửi về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 23/6/2024 để kịp thời báo cáo Huyện ủy theo quy định.

Sau khi có văn bản chỉ đạo lần 1 và đã quá thời gian nhưng các xã vẫn chưa báo cáo gửi UBND huyện. Ngày 26/6, UBND huyện Diễn Châu tiếp tục có văn bản số 1681/UBND-KT&HT gửi Công an huyện Diễn Châu, các phòng ban liên quan và các xã trên địa bàn về việc đôn đốc kiểm tra, xử lý các bãi kinh doanh cát, sỏi không phép gây ô nhiễm môi trường và báo cáo UBND huyện trước ngày 05/7/2024. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 7/37 xã (Diễn Hùng, Diễn Cát, Diễn Đồng, Diễn Liên, Diễn Hồng, Diễn Thọ, Diễn Vạn) có báo cáo gửi phòng Kinh tế Hạ tầng về tình trạng trên.

Theo một số xã báo cáo, hầu hết các bãi kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn đều vi phạm quy định về đất đai, môi trường và quy hoạch và lấn chiếm hành lang giao thông.

Vi phạm trong kinh doanh

Qua báo cáo của các xã, tất cả các bãi kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn đều không có giấy phép kinh doanh mà chỉ một số bãi có giấy đăng ký kinh doanh về vật liệu xây dựng do Phòng Tài chính Kế hoạch cấp (các xã nhầm lẫn với giấy phép kinh doanh - PV). Các bãi kinh doanh hầu như vi phạm quy định về đất đai và môi trường, quy hoạch và lấn chiếm hành lang giao thông.

Điều đáng nói, trên địa bàn xã Minh Châu, huyện Diễn Châu có nhiều bãi kinh doanh cát, sỏi không phép nằm cạnh nhà hàng, trung tâm mua sắm và khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, nhưng đến nay địa phương này vẫn chưa có báo cáo về tình trạng trên. Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Kinh tế Môi trường, mặc dù đã có 02 văn bản chỉ đạo của UBND huyện Diễn Châu về việc kiểm tra, xử lý các bãi kinh doanh cát, sỏi không phép gây ô nhiễm trên địa bàn, tuy nhiên đến nay các bãi kinh doanh trên vẫn hoạt động bình thường. Không hiểu chính quyền địa phương có bất lực hay bao che cho các sai phạm, khiến người dân bức xúc?

Trước đó, ngày 17/6/2024, Tạp chí điện tử Kinh tế Môi trường đã có bài phản ánh “Nghệ An: Hàng loạt bãi kinh doanh cát, sỏi không phép gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư”. Nhiều năm qua, hàng loạt bãi kinh doanh cát, sỏi không phép nằm trong khu dân cư trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Thời gian qua, phóng viên Tạp chí Kinh tế Môi trường nhận được phản ánh của nhiều hộ dân xóm 7, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu (Nghệ An) về tình trạng nhiều bãi kinh doanh cát, sỏi nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường như tiếng ồn, bụi bặm cả ngày lẫn đêm.

Theo ghi nhận của phóng viên, với chiều dài khoảng hơn 200 mét bám Quốc lộ 7A (thuộc xóm 7, xã Minh Châu) có đến 5 điểm tập kết, kinh doanh cát, sỏi nằm giữa khu dân cư, cạnh nhà hàng ăn uống, trung tâm mua sắm. Cứ mỗi lần máy xúc cát đổ lên xe tải gây bụi bay vào nhà dân và hàng quán kinh doanh ở cạnh, mất an toàn giao thông và có nguy cơ xảy ra tai nạn mỗi khi xe ra, vào…

Tác giả: Nguyễn Công

Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn