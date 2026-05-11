Nghệ An gấp rút hợp nhất 7 công ty thủy lợi

Càng gỡ càng rối

Đầu tiên phải khẳng định: Việc tiến hành hợp nhất các Công ty TNHH MTV thủy lợi tại các tỉnh để quy về một mối phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành.

Kỳ vọng sau khi hợp nhất, các công trình thủy lợi trên địa bàn Nghệ An sẽ phát huy tối đa giá trị vốn có. Ảnh: Việt Khánh.

Điều này được thể hiện qua Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 7/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý thủy lợi từ Trung ương đến địa phương đảm bảo đồng bộ, thống nhất, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Trong Quyết định số 33/QĐ-TTg có nêu: “Rà soát, sắp xếp các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi cấp tỉnh, liên tỉnh. Mỗi tỉnh chỉ thành lập tối đa một công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi 100% vốn nhà nước; tiếp tục nghiên cứu hướng tới thành lập tổ chức khai thác công trình thủy lợi theo hướng cung cấp dịch vụ đa dạng, tự chủ tài chính”.

Quá trình hợp nhất 7 công ty TNHH MTV thủy lợi trên địa bàn Nghệ An diễn ra rất chậm. Ảnh: Việt Khánh.

Bộ NN-PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có Chỉ thị số 3426/CT-BNN-TCTL về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi, trong đó yêu cầu: “UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở NN-PTNT, cơ quan, đơn vị có liên quan chủ trì đề xuất kiện toàn, sắp xếp lại các tổ chức đơn vị khai thác công trình thủy lợi, đảm bảo đầu mối tinh giản, bộ máy tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả”.

Bám sát tinh thần chỉ đạo, tỉnh Nghệ An đã bắt tay triển khai kế hoạch hợp nhất 7 công ty thủy lợi trên địa bàn (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tây Bắc Nghệ An, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tây Nam Nghệ An, Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương, Công ty TNHH Thủy lợi Tân Kỳ, Công ty TNHH Thủy lợi Phủ Quỳ) thành Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nghệ An.

Những tưởng từ nhu cầu hết sức cấp thiết, việc hợp nhất sẽ được đẩy nhanh tiến độ, qua đó sớm đẩy lùi những khó khăn, vướng mắc tồn tại dai dẳng như thu không đủ bù chi, hoạt động lay lắt… Tuy nhiên diễn biến thực tế không như kỳ vọng, việc “quy về một mối” không thuận như tính toán ban đầu khiến các bên liên quan thực sự mệt mỏi. Trong đó gần 1.400 lao động của 7 công ty dĩ nhiên bất an hơn cả, họ chẳng thể "kê cao gối ngủ ngon" khi chưa biết tương lai của mình sẽ đi về đâu.

Quá nhiều vướng mắc, rào cản thi nhau phát sinh khiến tiến độ hợp nhất kéo dài. Theo ghi nhận của Báo Nông nghiệp và Môi trường, mốc thời gian hoàn tất được luân chuyển liên hồi, thay đổi 5 lần 7 lượt vẫn chưa đâu vào đâu. Sự thể “ngâm” càng lâu hệ lụy càng hiện hữu, ngay đến các cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu trực tiếp cũng khó tránh khỏi lúng túng.

Nói có sách mách có chứng, ngày 12/3/2026, Sở Tài chính Nghệ An đã có Tờ trình số 1689/TTr-STC về phương án hợp nhất. Trong đó khẳng định phương án sắp xếp, sử dụng lao động được thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng lao động khi hợp nhất 7 công ty TNHH MTV thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty TNHH MTV do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.

Sở Tài chính Nghệ An là cơ quan chủ trì, phối hợp bổ sung phương án sắp xếp, sử dụng lao động khi 7 công ty thủy lợi hợp nhất. Ảnh: Việt Khánh.

Đáng nói, Tờ trình số 1689/TTr-STC chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra. Tại Công văn số 2559/UBND-KT, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có ý kiến như sau: “Tại Điểm 2 Điều 62 Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/2/2026 của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp quy định Đề án hợp nhất cần có phương án sắp xếp, sử dụng lao động. Tuy nhiên phương án do Sở Tài chính tham mưu, kèm theo Tờ trình số 1689/TTr-STC chưa làm rõ việc sắp xếp, sử dụng lao động sau khi sáp nhập. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ bổ sung phương án sắp xếp, sử dụng lao động vào dự thảo phương án hợp nhất (trong đó xác định cụ thể nhu cầu lao động sau hợp nhất, bố trí lại vị trí việc làm, đào tạo hoặc chuyển đổi công việc, giải quyết định chế độ đối với lao động dôi dư, nghỉ hưu, thôi việc theo quy định)”.

Chạy nước rút

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan nhằm nắm bắt tình hình, qua đó khẩn trương tháo gỡ các nút thắt để sớm hoàn thành nội dung mang tính hóc búa này. Từ nhu cầu cấp thiết đặt ra, tỉnh yêu cầu: Phải hoàn thành thủ tục hợp nhất 7 công ty TNHH MTV thủy lợi trong tháng 5/2026.

Trong diễn biến mới nhất, tỉnh Nghệ An xác định phải hoàn thành thủ tục hợp nhất các công ty thủy lợi trong tháng 5/2026. Ảnh: Việt Khánh.

Đối với phương án sử dụng lao động sau hợp nhất, tỉnh thống nhất chủ trương theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 466/TTr-SNV ngày 16/4/2026; đối với phương án hợp nhất, thống nhất chủ trương theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2877/STC-TC&PTDN ngày 17/4/2026.

Cả 2 đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác, tuân thủ quy định pháp luật của hồ sơ, thông tin, số liệu báo cáo, nội dung thẩm định, đề xuất, tham mưu.

Dự kiến sau hợp nhất, vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nghệ An đạt trên 1.600 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước cho nhu cầu dân sinh và phát triển các ngành kinh tế khác trên địa bàn tỉnh. Đơn vị sẽ đảm nhận thi công xây dựng các công trình thủy lợi, đường giao thông, công trình dân dụng; khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi; cung ứng vật tư thiết bị, lắp đặt các loại máy bơm và thiết bị cơ khí thủy lợi chuyên ngành.

Tác giả: Việt Khánh

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn