Nghệ An: Đồng thuận để chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị xóm, làng đi vào cuộc sống

Đồng thuận để chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị xóm, làng đi vào cuộc sống tại Hưng Nguyên Nam

Đồng thuận từ cơ sở

Những ngày giữa tháng 6, nhà văn hóa xóm Phượng Hoàng luôn sáng đèn đến tận tối. Sau mỗi hội nghị công bố phương án sắp xếp, đổi tên xóm, nhiều người dân vẫn nán lại trao đổi về tên gọi các xóm mới, địa bàn quản lý và những vấn đề liên quan đời sống sau sắp xếp. Không khí thảo luận cởi mở, trách nhiệm đã phản ánh sự quan tâm và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính ở cơ sở.

Không chỉ dừng ở các cuộc họp, cán bộ xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích, tiếp thu ý kiến của người dân. Mọi phương án đều được công khai, lấy ý kiến rộng rãi trước khi hoàn thiện Đề án, bảo đảm đúng quy định và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Bà Hoàng Thị Ánh, người dân xã Hưng Nguyên Nam chia sẻ: "Lúc đầu nhiều người còn băn khoăn vì tên xóm đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, khi được chính quyền giải thích rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, đồng thời lắng nghe ý kiến của bà con, mọi người đều đồng tình. Điều người dân mong muốn nhất là sau sắp xếp, bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn và tình làng nghĩa xóm tiếp tục được gìn giữ, phát huy".

Điều tạo nên sự đồng thuận chính là mọi nội dung của Đề án đều được công khai để người dân biết, bàn và tham gia góp ý.

Trên cơ sở các chủ trương của Trung ương và của tỉnh Nghệ An, xã Hưng Nguyên Nam đã hoàn thành Đề án sắp xếp, đổi tên xóm theo đúng trình tự. Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, địa phương giảm từ 30 xuống còn 17 xóm, giảm 13 xóm, tương đương 43,33%. Sau sắp xếp, toàn xã có 8.727 hộ với 36.468 nhân khẩu.

Đồng chí Lê Sỹ Lệ, Xóm trưởng Hồng Thái cho biết: Điều tạo nên sự đồng thuận chính là mọi nội dung của Đề án đều được công khai để người dân biết, bàn và tham gia góp ý. Trong quá trình triển khai, địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm sinh hoạt cộng đồng, hoạt động của các thiết chế văn hóa và đời sống của người dân không bị xáo trộn sau sắp xếp.

Nhờ cách làm bài bản, dân chủ và sát cơ sở, việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã nhận được sự đồng thuận cao. Đây là nền tảng quan trọng để Hội đồng nhân dân xã thông qua Đề án, nghị quyết đồng thời tạo tiền đề để các xóm mới vận hành ổn định ngay từ ngày đầu thực hiện.

Đáng chú ý, việc lựa chọn tên gọi các xóm mới không đơn thuần là thay đổi địa danh hành chính mà còn hướng tới gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của từng vùng quê. Trên cơ sở rà soát các yếu tố truyền thống, điều kiện tự nhiên và thực tiễn quản lý, địa phương tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, các bậc cao niên và nhân dân để lựa chọn phương án phù hợp.

Hưng Nguyên Nam giảm từ 30 xuống còn 17 xóm, giảm 13 xóm, tương đương 43,33%.

Nhiều tên gọi quen thuộc tiếp tục được giữ lại như Hồng Hà, Hồng Thái, Hồng Lĩnh và Hồng Phong. Những địa danh ấy không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý mà còn lưu giữ ký ức, truyền thống và bản sắc đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Nhờ cách làm bài bản, dân chủ và sát cơ sở, việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã nhận được sự đồng thuận cao. Đây là nền tảng quan trọng để Hội đồng nhân dân xã thông qua Đề án,nghị quyết đồng thời tạo tiền đề để các xóm mới vận hành ổn định ngay từ ngày đầu thực hiện.

Đồng chí Lê Phạm Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Nguyên Nam nhấn mạnh: Trong suốt quá trình xây dựng Đề án, địa phương luôn quán triệt quan điểm phát huy dân chủ, đặt lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu, đồng thời hài hòa giữa yêu cầu tinh gọn bộ máy với việc gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa của từng vùng quê. Thực tiễn cho thấy, chính cách làm dân chủ, công khai và tôn trọng ý kiến nhân dân đã tạo nên sự đồng thuận cao, trở thành nền tảng để Đề án được thông qua và các xóm mới sẵn sàng đi vào hoạt động.

Hoàn thiện tổ chức, mở không gian phát triển mới

Sau khi Đề án được thông qua, xã Hưng Nguyên Nam khẩn trương triển khai các nhiệm vụ nhằm bảo đảm 17 xóm mới hoạt động ổn định ngay từ ngày đầu. Địa phương tiến hành bàn giao địa bàn, hồ sơ dân cư, hồ sơ chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tài sản, nhà văn hóa, khu thể thao, hương ước, quy ước và các loại quỹ theo đúng quy định.

Song song với đó là kiện toàn tổ chức Đảng, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể, đội ngũ xóm trưởng; rà soát, cập nhật dữ liệu dân cư, địa chỉ hành chính và các cơ sở dữ liệu quản lý nhằm bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở được liên tục, thông suốt.

Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí sau sắp xếp, địa phương thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Các đồng chí lãnh đạo xã trao đổi với người dân.

Đồng chí Cao Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam cho biết: Mục tiêu cao nhất là không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và việc giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, địa phương tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh để các xóm mới nhanh chóng ổn định và phát huy hiệu quả hoạt động.

Việc hoàn thành sắp xếp, đổi tên xóm không chỉ là yêu cầu về tổ chức hành chính mà còn mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Bộ máy được tinh gọn hơn, địa bàn quản lý hợp lý hơn, nguồn lực được tập trung hơn, tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Thực tiễn ở Hưng Nguyên Nam cho thấy, khi một chủ trương đúng được triển khai bằng cách làm phù hợp, lấy người dân làm trung tâm và phát huy dân chủ ở cơ sở thì sẽ tạo được sự đồng thuận rộng rãi. Đó cũng là nền tảng để 17 xóm mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7 với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục khơi dậy nội lực trong nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội trong những năm tới.

Tác giả: Đình Phượng - Nguyễn Hạnh

Nguồn tin: nhandan.vn