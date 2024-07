Nghệ An đón gần 5,5 triệu khách du lịch

Ngày 5/7, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (5/7/1994-5/7/2024).

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An Nguyễn Mạnh Cường, cho biết: Trải qua quá trình phát triển, ngành Du lịch ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, từng bước đưa du lịch vươn lên trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp ngày càng xứng đáng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Lực lượng kinh doanh du lịch phát triển mạnh mẽ, hệ thống cơ sở phục vụ du lịch phát triển nhanh chóng về quy mô và chất lượng.

Tính đến ngày 30/5/2024, tỉnh Nghệ An có 928 cơ sở lưu trú với 22.032 buồng phòng, trong đó có 4 khách sạn 5 sao, 10 khách sạn 4 sao, 40 khách sạn từ 1 đến 3 sao; có gần 70 công ty lữ hành và chi nhánh, 29 điểm du lịch được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.

Du lịch biển thu hút đông đảo khách du lịch.

Hạ tầng giao thông kết nối các khu du lịch trọng điểm của tỉnh được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện kết nối và mở rộng không gian phát triển.

Sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng hơn, chất lượng được đổi mới, sáng tạo.

Nhiều công trình văn hóa, di tích lịch sử, di tích cách mạng được quan tâm đầu tư xây dựng và bảo tồn tôn tạo.

Du lịch Nghệ An tiếp tục có sự tăng trưởng khá, mức chi tiêu của du khách cũng có bước cải thiện đáng kể.

6 tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch đạt 5.480.000 lượt bằng 112% so với cùng kỳ năm 2023; tổng thu từ khách du lịch đạt 16.611 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 6.417 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An ghi nhận sự đóng góp to lớn của ngành Du lịch.

Hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động du lịch ngày càng rõ nét, tạo ra hàng triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp cho nhiều tầng lớp dân cư, đặc biệt là thanh niên mới lập nghiệp và phụ nữ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho xã hội.

Với những thành tích đó, Sở Du lịch Nghệ An vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An tặng nhiều Bằng khen, danh hiệu.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hồ An Phong trân trọng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao vai trò quan trọng, sự nỗ lực bền bỉ, miệt mài, tâm huyết và những thành quả mà Sở Du lịch và ngành Du lịch tỉnh Nghệ An đạt được trong suốt 30 năm qua.

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Sở Du lịch.

Những thành quả đó đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của lĩnh vực du lịch, thúc đẩy các ngành kinh tế cùng phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cải biến nông thôn, nâng tầm đô thị, phát huy các giá trị văn hoá, giá trị di sản.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã tặng Sở Du lịch bức trướng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An với dòng chữ: "Sở Du lịch tỉnh Nghệ An - 30 năm đổi mới và phát triển"; tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân của Sở Du lịch.

Giám đốc Sở Du lịch tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân.

