Nghệ An đối thoại cùng doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển du lịch

Ngày 18.6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Hội nghị do ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh chủ trì.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tăng cường kết nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đồng thời tìm giải pháp thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.

Theo báo cáo tại Hội nghị, du lịch Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn tỉnh ước đón khoảng 6,75 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách lưu trú đạt hơn 4,26 triệu lượt, khách quốc tế đạt gần 54.700 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 20.896 tỉ đồng, doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt khoảng 8.350 tỉ đồng.

Những kết quả này cho thấy du lịch tiếp tục là lĩnh vực dịch vụ có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, ngành du lịch Nghệ An vẫn còn nhiều hạn chế cần được tháo gỡ.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng số lượng sản phẩm du lịch đặc trưng, có tính cạnh tranh cao còn chưa nhiều; thiếu các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng quy mô lớn để tạo sức hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Hạ tầng du lịch ở một số địa bàn, đặc biệt khu vực miền Tây Nghệ An, vẫn chưa đồng bộ.

Bên cạnh đó, việc thu hút các dự án đầu tư mang tính động lực còn hạn chế; công tác xúc tiến, quảng bá ra thị trường quốc tế chưa tương xứng với tiềm năng.

Du lịch cộng đồng miền Tây xứ Nghệ thu hút du khách, tuy nhiên các điểm du lịch còn thiếu về cơ sở vật chất

Nhiều doanh nghiệp du lịch cũng đang đối mặt với khó khăn về nguồn vốn, nhân lực, chuyển đổi số và mở rộng thị trường.

Đại diện các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ chuyển đổi số, tăng cường xúc tiến quảng bá điểm đến, khai thác hiệu quả các đường bay quốc tế và thu hút các dự án du lịch quy mô lớn.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất đầu tư các điểm mua sắm quà lưu niệm, sản phẩm OCOP đặc trưng nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách và giảm tính mùa vụ của hoạt động du lịch.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Thái Văn Thành đề nghị Sở VHTTDL phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo hiệp hội; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số; rà soát, lựa chọn các sản phẩm OCOP tiêu biểu để phát triển thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối các khu, điểm du lịch trọng điểm, đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Nghệ An trong thời gian tới.

Tác giả: Phạm Ngân

Nguồn tin: baovanhoa.vn