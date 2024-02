Nghệ An: Đội CSGT Đường bộ Số 1 tiếp sức người dân về quê ăn Tết

Trên tuyến Quốc lộ 48 thuộc khu vực thị xã Thái Hòa, các cán bộ chiến sỹ của Đội CSGT Đường bộ Số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An đã lập điểm chốt tiếp nước miễn phí với hàng nghìn chai nước, hàng trăm khăn lạnh, đồng thời đội cũng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.



Hành động tiếp sức cho người dân về quê ăn Tết là hành động đẹp mang tính thường niên đã được các chiến sỹ của đội thực hiện trong vài năm qua và đã nhận được sự ủng hộ, giúp sức nhiệt tình từ nhân dân và các mạnh thường quân cùng đồng hành.

Các cán bộ chiến sỹ của Đội CSGT Đường bộ Số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An tiếp sức người dân về quê ăn Tết

“Cứ đến dịp giáp Tết là lưu lượng giao thông trên Quốc lộ 48 lại tăng đột biến. Những ai ở xa về quê, họ đều mang tâm trạng háo hức, vội vàng, trong đó có rất nhiều người lao động khó khăn, vì tiết kiệm tiền nên không dám vào dừng nghỉ mà tự dừng xe nghỉ ngơi ở dọc đường. Chúng tôi rất đồng cảm với người dân và mong muốn tiếp sức bằng những chai nước nhỏ, ít nhiều giúp giảm đi sự mệt mỏi, đồng thời cũng là cơ hội để chúng tôi tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn giao thông, góp phần hạn chế nguy cơ gây ra những tai nạn đáng tiếc, một chiến sỹ Công an của Đội CSGT Đường bộ Số 1, Phòng CSGT tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Đội CSGT Đường bộ Số 1, Phòng CSGT tỉnh Nghệ An trao quà Tết cho người dân nghèo xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hòa

Ngoài việc làm ý nghĩa trên thì trước đó vào ngày 6/2, Đội CSGT Đường bộ Số 1, Phòng CSGT tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức chương trình Trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hòa.

Theo đó, đã có 10 phần quà đã được trao tay cho những người dân nghèo. Dù giá trị phần quà không lớn, nhưng đã thể hiện được sự nhân văn kịp thời bằng tinh thần “Tương thân, tương ái”, hưởng ứng cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau”, giúp cho người dân nghèo có được một cái Tết đủ đầy hơn của Đội CSGT Đường bộ Số 1, Phòng CSGT tỉnh Nghệ An.

