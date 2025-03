Nghệ An: Định hình công xưởng sản xuất vùng Bắc Trung Bộ

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2025 đã chứng kiến nhiều hoạt động tham gia tìm hiểu, hợp tác đầu tư giữa Nghệ An và các tập đoàn, doanh nghiệp đa quốc gia trên thế giới. Trước đó, năm 2024, Nghệ An là địa phương có mức thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) nằm trong top 10 cả nước, xếp thứ 1 trong khu vực vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Tiếp tục mở khu công nghiệp

Mới đây, ông Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 cho lãnh đạo Tập đoàn VSIP với vốn đầu tư lên đến 52,5 triệu USD. Đây là sự kiện được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội lớn cho Nghệ An trên hành trình trở thành công xưởng sản xuất của vùng Bắc Trung Bộ trong tương lai gần.

Nghệ An đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư để trở thành trung tâm công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ.



Trước đó, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã có tờ trình trình UBND tỉnh về việc xin chủ trương chấp thuận địa điểm để thực hiện dự án khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 3 tại khu công nghiệp số 8, với quy mô 181,12 ha. Dự án nằm tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, với vốn đầu tư 52,5 triệu USD. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư vào quý IV/2025 và hoàn thành đưa vào sử dụng từ quý III/2026 – quý I/2030.

Ngày 17/12/2024, trong khuôn khổ nội dung buổi làm việc để nghe tình hình thực hiện một số dự án tại các khu công nghiệp trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An đã giao UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp số 8 tại xã Hưng Tây. Đồng thời, tiến hành rà soát cập nhật khu vực trên vào quy hoạch sử dụng đất huyện Hưng Nguyên và các quy hoạch khác đảm bảo đồng bộ thống nhất.

Ông Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án và yêu cầu UBND huyện Hưng Nguyên phải nhanh chóng phối hợp với các sở, ngành để đảm bảo tiến độ lập quy hoạch phân khu khu Công nghiệp số 8. Người đứng đầu tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu UBND tỉnh về các điều kiện thành lập khu công nghiệp theo đúng quy định, với mục tiêu hoàn thành cuối tháng 3/2025.

Được biết, nhà đầu tư Singapore đến với Nghệ An cách đây tròn 1 thập kỷ với dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (VSIP Nghệ An 1) tại huyện Hưng Nguyên. Dự án có quy mô sử dụng đất trên diện tích 750 ha với tổng đầu tư 359 triệu USD. Trong 10 năm qua, tổng vốn đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 đã đạt hơn 2,34 tỷ USD. Trong đó, 55 dự án đầu tư từ các nhà đầu tư thứ cấp có tổng vốn đầu tư đạt hơn 49.145 tỷ đồng, tương đương 2,06 tỷ USD. Trong số này, các dự án FDI chiếm tỷ lệ lớn với tổng vốn đầu tư hơn 1,97 tỷ USD.

Top 10 cả nước về thu hút FDI

Ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An cho biết: Chúng tôi bắt đầu xây dựng Khu công nghiệp VSIP 1 tại huyện Hưng Nguyên cách đây 10 năm. Và hiện tại, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã đạt tỷ lệ lấp đầy lên đến 90%, với 52 nhà đầu tư đa quốc gia đến từ nhiều lĩnh vực như: Điện tử và cơ khí chính xác, dệt may, linh kiện ô tô, chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng, hoá chất, vật liệu xây dựng… Qua đó, tạo công ăn việc làm cho khoảng 23.000 lao động địa phương và với việc nhiều nhà máy hoàn thành xây dựng trong năm qua, chúng tôi dự kiến sẽ tạo ra hơn 30.000 cơ hội việc làm trong năm 2025.

Các khu công nghiệp trên địa bàn Nghệ An đã tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương.



“Nghệ An có hơn 1,6 triệu lao động trẻ, tài năng, thông minh và chăm chỉ, đóng góp quan trọng cho các trung tâm công nghiệp phía Bắc và phía Nam, cũng như lực lượng xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Trước đây, việc những người con phải rời quê tìm việc ở các tỉnh khác, hay những người chồng phải xa gia đình, vợ con là điều rất phổ biến. Nhưng giờ đây, tình hình đã thay đổi, Nghệ An đã bước vào một kỷ nguyên mới với các khu công nghiệp và nhà máy hiện đại mọc lên, mang lại hàng chục nghìn cơ hội việc làm ngay tại quê hương” – ông Teng Wei Hong nói.

Không chỉ riêng Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, hiện nay các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Thông qua việc thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trong nước và FDI, Nghệ An đã phát huy và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong tỉnh, bổ sung nguồn vốn quan trọng trong tổng đầu tư xã hội.

Thu hút đầu tư cũng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực và gia tăng kim ngạch xuất khẩu; đóng góp đáng kể nguồn thu ngân sách và tạo việc làm mới của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030. Đến nay, Nghệ An đã có 7 khu công nghiệp với tổng diện tích 2.388 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 56,36%. Riêng trong năm 2024, tỉnh thu hút được gần 1,75 tỷ USD và là năm thứ 3 liên tiếp lọt vào top 10 tỉnh, thành phố thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Bên cạnh dòng vốn đầu tư, các doanh nghiệp FDI đã mang đến Nghệ An những công nghệ tiên tiến, dây chuyền sản xuất hiện đại và mô hình quản lý mới. Điều này góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước, đồng thời mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại địa phương.

Năm 2025, chính quyền tỉnh Nghệ An cũng đề ra mục tiêu, quyết tâm tiếp tục nằm trong top 10 cả nước về thu hút FDI, tốc độ tăng trưởng hai con số, thu nhập bình quân đầu người 71 - 72 triệu đồng và kim ngạch xuất khẩu 4,5 tỷ USD,… Qua đó, góp phần đưa địa phương sớm trở thành trung tâm công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ như Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị đề ra, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của tỉnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn