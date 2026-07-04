Nghệ An: Điểm tựa chính sách 'giữ chân' giáo viên vùng khó

Cô trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nhôn Mai (xã Nhôn Mai, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Từ ngày 1/7/2026, khi Nghị định 161/2026/NĐ-CP về mức lương cơ sở và Nghị định 182/2026/NĐ-CP về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề chính thức có hiệu lực, thu nhập của đội ngũ giáo viên được cải thiện đáng kể.

Tiếp thêm động lực, nâng cao trách nhiệm của nhà giáo

Thầy Phạm Hồng Thân, giáo viên Toán, Trường THPT Diễn Châu 4 (Nghệ An) vừa có một mùa thi thành công khi lớp 12A1 do thầy chủ nhiệm có một học sinh thủ khoa tỉnh Nghệ An tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, một á khoa khối A00 toàn tỉnh, 10 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở các tổ hợp xét tuyển đại học. Thành tích này góp phần đưa Trường THPT Diễn Châu 4 – một ngôi trường ở vùng bãi ngang ven biển – đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Cùng với quả ngọt từ học trò, thầy còn thêm niềm vui khi chính sách tiền lương và phụ cấp mới được ban hành.

Có hơn 20 năm gắn bó với nghề, thầy Thân cho biết những năm gần đây, cùng với quá trình đổi mới giáo dục, đội ngũ nhà giáo ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm thông qua các chính sách đãi ngộ.

Thầy giáo Phạm Hồng Thân cùng học sinh đạt điểm cao thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Hồ Lài

Hiện là giáo viên hạng II với hệ số lương 4,34, thu nhập của thầy khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng. Khi áp dụng mức lương cơ sở mới và điều chỉnh phụ cấp ưu đãi nghề, thu nhập của thầy dự kiến tăng thêm gần 2 triệu đồng/tháng.

"Điều khiến chúng tôi phấn khởi không chỉ là thu nhập được cải thiện mà còn là cảm giác được quan tâm, được ghi nhận. Điều đó cho thấy Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến ngành giáo dục cũng như đời sống của đội ngũ nhà giáo", thầy Thân chia sẻ.

Theo thầy, chính sách mới không chỉ nâng cao đời sống vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin để giáo viên tiếp tục cống hiến. Khi điều kiện sống được cải thiện, mỗi thầy cô cũng ý thức rõ hơn trách nhiệm trước sự tin tưởng của nhân dân và những chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn, giáo viên phải liên tục tự học, bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, trong khi áp lực ôn thi và bồi dưỡng học sinh giỏi ngày càng lớn.

Tuy nhiên, theo thầy, khi người giáo viên làm việc bằng tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với học sinh thì những áp lực nghề nghiệp sẽ được san sẻ. "Niềm vui lớn nhất của người thầy là được chứng kiến sự trưởng thành và thành công của học sinh. Khi nhìn thấy các em đạt kết quả cao trong học tập, trưởng thành trong cuộc sống, đó cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của người giáo viên và giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với nghề", thầy Phạm Hồng Thân bày tỏ.

Chính sách tốt hơn, sức hút với vùng cao tăng lên

Sau đúng 20 năm công tác, năm nay, thầy giáo Cao Xuân Tiến – nguyên là giáo viên hợp đồng ở Trường THCS Phúc Sơn, xã Anh Sơn cũng đã nhận được quyết định tuyển dụng chính thức vào làm giáo viên môn Giáo dục chính trị tại Trường PT DTNT THCS Con Cuông.

Về ngôi trường mới, dù cách nhà hơn 50km, nhưng thầy Tiến chia sẻ, thực sự hạnh phúc. Sự thay đổi rõ hơn cả đó là mức lương của thầy đã nâng từ 1,8 triệu/1 tháng lên 18 triệu/1 tháng do trường thầy là trường đặc thù và ở vùng miền núi, khó khăn. Niềm vui càng nhân lên khi chế độ phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên dạy trường phổ thông Dân tộc nội trú cũng được nâng 80%.

Thầy Tiến cho biết, sau 20 năm hợp đồng, ước mơ lớn nhất của thầy là có một công việc ổn định gắn bó lâu dài. Vì thế, khi thấy có cơ hội tại Con Cuông, thầy Tiến quyết định đăng ký tuyển dụng dù chỉ có 1 chỉ tiêu.

“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, dù có phải lên vùng cao, biên giới tôi cũng sẵn sàng. Giờ đây, ước mơ thành hiện thực, biên chế giáo viên, chế độ chính sách đãi ngộ không phải là đích đến để tôi tự hài lòng, dừng lại cố gắng, mà càng phải phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong nghề giáo”, thầy giáo chia sẻ.

Thầy Cao Xuân Tiến chấp nhận đi xa nhà để trở thành giáo viên chính thức tại Trường Phổ thông DTNT THCS Con Cuông, Nghệ An. Ảnh: NVCC

Tương tự, cô Nguyễn Thị Hậu sau 17 năm dạy hợp đồng tại Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường THCS Đại Sơn (huyện Đô Lương cũ) đã được tuyển dụng vào Trường THCS Nghi Kiều (xã Văn Kiều, Nghệ An). Trước đó, khi còn là giáo viên hợp đồng, thu nhập của cô chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng sau khi trừ các khoản bảo hiểm.

"Dù là giáo viên hợp đồng nhưng tôi luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành giáo viên chính thức. Chính vì vậy, tôi không bao giờ cho phép mình lơ là chuyên môn mà luôn nỗ lực học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ để sẵn sàng khi có cơ hội", cô Hậu chia sẻ. Trong suốt quá trình công tác, cô nhiều lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở và không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.

Cơ hội đến trong năm học này khi Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức tuyển dụng viên chức. Tuy nhiên, địa phương nơi cô đang công tác không có chỉ tiêu tuyển giáo viên THCS môn Toán.

Thay vì chờ đợi, cô Hậu chủ động đăng ký dự tuyển theo chỉ tiêu của huyện Nghi Lộc (cũ), chấp nhận nếu trúng tuyển sẽ phải chuyển đến công tác tại một ngôi trường vùng miền núi trung du cách nhà khoảng 20 km. Sau khi trúng tuyển, cô được xếp lương theo hệ số mới 3,66 với thu nhập hơn 11 triệu đồng mỗi tháng. Hiện cùng với mức tăng phụ cấp và lương cơ sở, mỗi tháng cô sẽ có thu nhập khoảng 13 triệu đồng.

"Dù quãng đường đến trường xa hơn và phải làm quen với môi trường mới, tôi vẫn rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ trở thành giáo viên chính thức. Đó là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn cho học sinh", cô Hậu bày tỏ

Thực tế cho thấy, cùng với việc mở rộng chỉ tiêu tuyển dụng, cải thiện tiền lương và nâng mức phụ cấp đối với giáo viên công tác ở vùng khó khăn, nhiều giáo viên đã sẵn sàng dịch chuyển đến những địa bàn xa trung tâm để có cơ hội được đứng trong biên chế và gắn bó lâu dài với nghề.

Điểm tựa giải quyết bài toán thiếu giáo viên

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lượng Minh (xã Lượng Minh, Nghệ An), nhiều điểm trường lẻ vẫn phải duy trì do địa hình chia cắt, giao thông khó khăn. Giáo viên thường xuyên luân phiên cắm bản để bảo đảm việc học của học sinh, ổn định sỹ số.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, theo chính sách mới, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú ở vùng đặc biệt khó khăn được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất là 80%. Đặc biệt, lần đầu tiên nhân viên trường học cũng được hưởng phụ cấp ưu đãi. "Đây thực sự là tin vui đối với tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường", ông Thanh nói.

Giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lượng Minh (xã Lượng Minh, Nghệ An). Ảnh: NTCC

Theo ông, những năm qua, chính sách dành cho giáo viên vùng cao đã giúp nhiều thầy cô, đặc biệt là giáo viên người địa phương, yên tâm công tác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều trường vẫn rất khó tuyển giáo viên các môn đặc thù như Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật. "Trường chúng tôi vẫn đang thiếu giáo viên Tiếng Anh dù địa phương và nhà trường liên tục đăng tuyển. Tôi kỳ vọng chính sách mới sẽ tạo thêm sức hút để giáo viên mạnh dạn lên công tác ở vùng cao", ông Thanh chia sẻ.

Ông Trần Văn Quý – Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT THCS Keng Đu (Keng Đu, Nghệ An) cũng cho rằng, chính sách của Nhà nước, Chính phủ về cải cách tiền lương cho giáo viên thời gian qua được tăng lên rõ rệt. Với đặc thù địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa khó khăn, tổng thu nhập của giáo viên nhà trường (gồm lương, 80% phụ cấp ưu đãi nghề, 50% phụ cấp khu vực biên giới) có thể cao gấp đôi so với giáo viên miền xuôi với cùng hệ số lương.

Hiện nay, Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, THCS Keng Đu đang được khẩn trương xây dựng, kịp đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Trường mới với cơ sở vật chất, cơ hội phát triển nghề nghiệp, chế độ lương tăng lên hi vọng sẽ tạo điểm tựa vững vàng cho giáo viên vùng biên.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT Nghệ An, địa phương vừa tuyển dụng hơn 800 chỉ tiêu giáo viên mầm non, tiểu học và THCS nhưng vẫn còn nhiều biên chế chưa tuyển đủ. Điều này cho thấy cơ hội vẫn còn lớn đối với sinh viên sư phạm và giáo viên hợp đồng nếu sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các địa bàn khó khăn.

Ông Nguyễn Quốc Khánh cũng cho rằng, muốn giữ chân giáo viên vùng khó, chính sách tiền lương cần tiếp tục được đặt trong tổng thể các giải pháp về điều kiện làm việc, môi trường sống, cơ hội phát triển nghề nghiệp và an sinh xã hội. Khi những "điểm tựa" đó được hoàn thiện đồng bộ, chính sách đãi ngộ mới thực sự phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết căn cơ bài toán thiếu giáo viên ở vùng sâu, vùng xa.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn