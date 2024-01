Nghệ An: Cứu sống sản phụ thai ngoài tử cung hiếm gặp

Ngày 16/1, thông tin từ khoa Phụ ngoại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cho sản phụ 36 tuổi mang thai ngoài tử cung, bám tại buồng trứng. Đây là vị trí thai ngoài hiếm gặp, đã có biến chứng chảy máu trong ổ bụng. Nếu không kịp thời cấp cứu sẽ nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Trước đó, bệnh nhân K. (36 tuổi, trú tại Tân Kỳ, Nghệ An, đã sinh 2 con) đến khám bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì lý do chậm kinh nguyệt 15 ngày, kèm đau bụng hạ vị và ra máu âm đạo.

Qua thăm khám lâm sàng ghi nhận tử cung sản phụ kích thước bình thường, cạnh phải tử cung có khối kích thước khoảng 3 - 4cm, ấn đau.

Siêu âm đường âm đạo cho thấy tử cung nội mạc 17mm; cạnh phải tử cung, ranh giới không xác định với buồng trứng có cấu trúc hỗn hợp âm kích thước 44-33m, bên trong có hình ảnh túi thai kích thước 19-12mm, đã có túi noãn hoàng.

Kịp thời cứu sống sản phụ bằng công nghệ cao.

Các bác sĩ khoa Phụ ngoại đã thực hiện hội chẩn, thống nhất chuyển sản phụ mổ cấp cứu với chẩn đoán: Thai ngoài tử cung tại buồng trứng phải, dọa vỡ.

Với mục tiêu đảm bảo phẫu thuật kịp thời cứu sống bệnh nhân, sau khi đưa dụng cụ vào ổ bụng các phẫu thuật viên thấy một khối thai còn sống, bám vào buồng trứng phải, có nhiều máu đông trong ổ bụng.

Bệnh nhân được chẩn đoán trong mổ là thai trong ổ bụng đang phát triển và có xuất huyết đe dọa tính mạng. Kíp mổ đã thực hiện bóc tách toàn bộ khối thai ra khỏi buồng trứng, cầm máu và bảo tồn buồng trứng, tử cung, đảm bảo khả năng mang thai, sinh con sau này cho sản phụ.

Hiện, bệnh nhân dần hồi phục sức khoẻ và được xuất viện về nhà.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn