Nghệ An: Cứu nạn thành công người phụ nữ bị mắc kẹt nhiều ngày do mưa lũ

Xã hội

Ngày 28/7, Đồn Biên phòng Nhôn Mai (BĐBP tỉnh Nghệ An) phối hợp với chính quyền xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) tổ chức cứu nạn thành công bà Nguyễn Thị Thanh, bị cô lập nhiều ngày do ảnh hưởng của mưa lũ.