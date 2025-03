Nghệ An: Công bố Quyết định thành lập Chi cục Quản lý thị trường

Tham dự hội nghị có đại diện UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực XI, lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường và lãnh đạo các phòng, đội trực thuộc chi cục.

Thành lập Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An thuộc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

Hội nghị đã công bố Quyết định số 705/QĐ-UBND, ngày 10/3/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thuộc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An,

Theo Quyết định, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An tiếp nhận nguyên trạng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An từ Bộ Công Thương, kể từ ngày 10/3/2025; Sở Công Thương xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Văn Hường – nguyên Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương được bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Các ông: Nguyễn Xuân Đôn, Võ Quang Lân, Nguyễn Hồng Phong - nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An được bổ nhiệm giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Ông Phạm Văn Hoá – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An - trao Quyết định thành lập Chi cục Quản lý thị trường và Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng, các Phó Chi cục trưởng

Cũng tại hội nghị, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An đã công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, các đội quản lý thị trường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Văn Hoá - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An - chúc mừng lãnh đạo Chi cục và cán bộ các phòng, đội được bổ nhiệm; chúc mừng toàn thể cán bộ, nhân viên Chi cục trở về với Sở Công Thương. Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An chia sẻ với những khó khăn, thách thức trong công tác quản lý thị trường thời gian tới và khẳng định Sở Công Thương sẽ luôn trách nhiệm, chia sẻ khó khăn, đồng hành với các hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường.

Trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, các đội Quản lý thị trường

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đề nghị Chi cục Quản lý thị trường sớm ổn định tổ chức; hoàn thiện các cơ chế, quy chế hoạt động; tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan liên quan; bám sát, thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Sở Công Thương và khẳng định quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An gồm 1 Chi cục trưởng và 3 Phó Chi cục trưởng, cùng các phòng, đội Quản lý thị trường.

