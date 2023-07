Nghệ An: Cơ sở lưu trú du lịch chủ động đăng ký xếp hạng sao giảm nhiều

Đoàn kiểm tra Cục Du lịch quốc gia Việt Nam làm việc với Sở Du lịch Nghệ An

Kế hoạch 1819 được triển khai đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngành Du lịch về nhận thức và hành động trong việc chấn chỉnh, phục hồi và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch nhanh, bền vững. Qua đó, tạo ra chuyển biến và kết quả cụ thể về nâng cao chất lượng dịch vụ trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Đoàn kiểm tra do Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã làm việc với Sở VHTTDL Nghệ An và tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ, đội ngũ lao động, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự ở một số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn.

Báo cáo đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2023 lượng khách du lịch đến Nghệ An ước đạt 5,95 triệu lượt, bằng 119% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách lưu trú ước đạt 3,91 lượt, bằng 124% so với cùng kỳ năm 2022; khách quốc tế ước đạt 38,5 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 14.521 tỉ đồng.

Tính đến nay, toàn tỉnh Nghệ An có 902 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 21.950 phòng, trong đó có 3 khách sạn được công nhận tiêu chuẩn 5 sao, 11 khách sạn 4 sao, 21 khách sạn 3 sao và hơn 21 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1-2 sao.

Sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, lực lượng lao động tại các cơ sở lưu trú bị giảm nhiều, nhiều người đã chuyển sang các ngành nghề khác. Vì vậy, hiện nay khi hoạt động du lịch sôi động trở lại thì nhiều cơ sở đã bị thiếu hụt nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có tay nghề cao.

Bên cạnh đó, việc xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch chuyển từ hình thức bắt buộc sang tự nguyện nên các cơ sở lưu trú du lịch chủ động đăng ký xếp hạng bị giảm nhiều. Nhiều cơ sở mới đi vào hoạt động chỉ thông báo về điều kiện hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch mà không đăng ký xếp hạng sao.

Công tác thanh tra, kiểm tra ở địa phương cũng gặp nhiều khó khăn do biên chế Thanh tra của Sở chỉ có 2 người (1 Chánh thanh tra và 1 thanh tra viên). Địa bàn hoạt động rộng, kinh phí hạn chế nên địa phương chủ yếu tập trung cho công tác hậu kiểm.

Tại buổi làm việc, Phó cục trưởng Phạm Văn Thủy đã phổ biến, quán triệt chủ trương, mục tiêu, biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, các quy định, tiêu chuẩn đối với hoạt động lưu trú du lịch, yêu cầu các khách sạn thực hiện và duy trì chất lượng dịch vụ theo hạng sao đã được công nhận.

Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam khẳng định: Sẽ kiên quyết xử lý, chấn chỉnh đối với các cơ sở lưu trú du lịch quảng bá không đúng chất lượng dịch vụ, quảng cáo, niêm yết không đúng hạng sao hoặc quảng bá hạng sao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận, đặc biệt kiểm tra, rà soát việc quảng bá hạng cơ sở lưu trú du lịch trên các trang mạng xã hội, hệ thống đặt phòng trực tuyến như: Agoda.com, Booking.com, Traveloka.com, Facebook, Zalo…

Đoàn kiểm tra đã tiếp nhận ý kiến của cơ quan quản lý du lịch tại địa phương và nắm bắt thực trạng, khó khăn, tồn tại ở các doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ VHTTDL và các cấp có thẩm quyền đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, địa phương. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị khách sạn, kỹ năng nghề cho cán bộ quản lý và nhân viên cơ sở lưu trú du lịch tại các địa phương trên toàn quốc.

