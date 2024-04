Nghệ An: Chân dung Công ty Tân Hưng hút cát trái phép trên bãi biển

Ngày 16/4, thông tin từ UBND TX. Cửa Lò, Nghệ An, cơ quan chức năng địa phương đã bắt quả tang Công ty Tân Hưng tiến hành hút cát trái phép khi đang thi công dự án trên địa bàn.

Tại hiện trường kiểm tra, Công ty TNHH Tân Hưng (Công ty Tân Hưng) đang tiến hành hút cát ở 2 vị trí trên bãi biển qua đo đạc xác định, vị trí 1 đã khai thác cát biển trong phạm vi dài 19m, rộng 12m, sâu 2m. Ở vị trí 2, đã khai thác cát biển trong phạm vi dài 10m, rộng 10m, sâu 1,5m. Cơ quan chức năng thu giữ 2 máy xúc, 2 máy hút và 100m ống. Khối lượng cát đã hút trái phép ước lượng khoảng 500m3.

Công ty Tân Hưng sử dụng máy xúc hút khai thác cát trái phép

Sau sự việc, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị vi phạm khẩn trương hoàn trả nguyên trạng bãi biển; đồng thời, chỉ đạo cắm biển cảnh báo để du khách không tắm ở khu vực này.

Công ty Tân Hưng là nhà thầu xây lắp "lớn" trên địa bàn tỉnh Nghệ An cùng với Công ty CP Tân Nam, Công ty CP Tây An trúng thầu nhiều gói thầu xây lắp vốn ngân sách nhà nước lớn.

Hố sâu trên bãi biển do Công ty Tân Hưng hút cát trái phép tạo nên

Theo thông tin trên hệ thống đấu thầu, tổng giá trị trúng thầu: 2.687.059.500.719 đồng; Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 74.292.490.000 đồng; Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 2.612.767.010.719 đồng.

Ở Nghệ An, Công ty Tân Hưng trúng thầu hầu hết các dự án tham gia, các đơn vị mời thầu như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Vinh với tổng giá trị trúng thầu 536.908.482.000 đồng; Tỷ lệ giá trúng với giá dự thầu 97.64%. Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An tổng giá trị trúng thầu 1.372.919.777.000 đồng; Tỷ lệ giá trúng với giá dự thầu 99.96%. Ban quản lý dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2" Tiểu dự án tỉnh Nghệ An tổng giá trị trúng thầu 122.928.256.000 đồng; Tỷ lệ giá trúng với giá dự thầu 99.93%.

Hồ sơ về chứng chỉ xây dựng của Công ty Tân Hưng

Tại Cửa Lò, đơn vị này cùng với Công ty Tân Nam – Công ty Tây An đang thi công Gói thầu số 09 (TIIGP2-VIE-W02): Cải thiện môi trường và tiếp cận bãi biển Cửa Lò do Ban quản lý dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2" Tiểu dự án tỉnh Nghệ An - Sở Du lịch Nghệ An làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá trị 123.008.743.000 đồng; Liên danh nhà thầu trúng thầu với giá 122.928.256.000 đồng.

Về năng lực xây dựng, Công ty Tân Hưng có chứng chỉ Thi công xây dựng công trình Dân dụng hạng I; Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn hạng II; Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật hạng II.

Công ty Tân Hưng có địa chỉ tại khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An. Đại diện pháp luật là ông Hoàng Văn Nguyên.

Đời Sống và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn