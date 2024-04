Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Khai thác khoáng sản trái pháp luật

Chiều 15/4, ông Nguyễn Quang Tiêu, Phó Chủ tịch UBND Tx. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tiến hành tổ chức kiểm tra hiện trường, tiến hành lập biên bản sự việc một công ty khi đang thi công dự án trên địa bàn đã tiến hành hút cát trái phép.

Cơ quan chức năng phát hiện 1 công ty khai thác cát biển trái phép.

Sự việc khai thác cát biển trái phép xảy ra trên địa bàn phường Nghi Hương, Tx. Cửa Lò được phát hiện trong sáng 15/4/2024. Thời điểm này, Công ty TNHH Tân Hưng (đóng tại Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An), do ông Hoàng Văn Nguyên làm đại diện pháp luật, đang hút cát ở 2 vị trí.

Ở vị trí 1, qua đo đạc xác định đã khai thác cát biển trong phạm vi dài 19m, rộng 12m, sâu 2m. Ở vị trí 2, đã khai thác cát biển trong phạm vi dài 10m, rộng 10m, sâu 1,5m.

Tại hiện trường khai thác cát biển trái phép, cơ quan chức năng phát hiện có 2 phương tiện máy xúc, 2 máy hút và khoảng 100m ống.

Tại hiện trường vẫn còn máy xúc và máy hút.

Theo biên bản được lập bởi Công an Tx. Cửa Lò cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký sử dụng đất thị xã Cửa Lò, khối lượng cát biển đã bị Công ty TNHH Tân Hưng khai thác trái phép khoảng 500m3.

Theo Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò xác định, Công ty TNHH Tân Hưng đã vi phạm Luật Khoáng sản năm 2010 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Theo đơn vị xây dựng lý giải, việc khai thác cát để thi công kè biển.

Phó Chủ tịch UBND Tx. Cửa Lò cho biết, trước mắt chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị vi phạm khẩn trương hoàn trả nguyên trạng bãi biển; đồng thời, chỉ đạo cắm biển cảnh báo để du khách không tắm ở khu vực này.

“Hiện, UBND Tx. Cửa Lò đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật”, ông Tiêu cho biết thêm.

Yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả nguyên trạng bãi biển

Được biết, Công ty TNHH Tân Hưng là một trong những đơn vị trúng thầu thực hiện xây dựng hạng mục của công trình Tiểu dự án 2: Xây dựng cơ sở hạ tầng bờ biển đoạn từ đảo Lan Châu đến bờ kè cảng bộ đội Biên phòng thuộc dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn 2” - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An.

Dự án trên do Sở Du lịch Nghệ An làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 3/12/2020. Công trình kè cấp 4 có sức chịu đựng bão cấp 10 và mực nước biển dâng cao.

Chiều dài kè biển là hơn 4,3km.

Chiều dài của tuyến đê (kè biển) được đầu tư xây dựng là hơn 4,3km. Điểm đầu được xác định là Km0+00 tại đường vào đảo Lan Châu, phường Thu Thủy và điểm cuối là Km5+451,99, tiếp giáp tường rào Khu du lịch Vinpearl - Cửa Hội, phường Nghi Hoa, Tx. Cửa Lò.

Bờ kè được thiết kế xây dựng kết hợp với đường dạo bộ ven biển, không những đảm bảo chống sạt lở mà còn đáp ứng nhu cầu dạo chơi, đảm bảo an toàn cho du khách tại biển Cửa Lò.

Dự án này còn xây dựng 14 tuyến đường ngang, nối từ đường Bình Minh ra đường dạo bộ bãi biển Cửa Lò dài hơn 1,2km, chiều rộng 4m. Tổng giá trị dự toán xây dựng của dự án này là hơn 123 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) gần 112 tỷ đồng và vốn đối ứng hơn 11 tỷ đồng.

Dự án kè biển do Sở Du lịch Nghệ An làm chủ đầu tư.

Ông Huỳnh Lê Anh, quyền Giám đốc Ban quản lý Tiểu dự án 2 (Sở Du lịch Nghệ An) cho biết, sau khi nhận thông tin đã lập tức có mặt ở hiện trường, yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả nguyên trạng bãi biển.

“Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công cắm biển cảnh báo và nhanh chóng trả lại khối lượng cát đã hút. Về việc xảy ra, đơn vị sẽ phối hợp UBND Tx. Cửa Lò để xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Lê Anh thông tin.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn