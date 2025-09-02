Nghệ An: Các cơ sở tôn giáo và Nhân dân treo cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9

Trên những tuyến đường vào các xóm đạo, các giáo dân hưởng ứng treo cờ Tổ quốc

Những ngày mùa thu lịch sử, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở các cơ sở tôn giáo, tuyến đường ở các xóm đạo, nhà ở của giáo dân, bên cạnh lá cờ tôn giáo đã góp phần điểm tô cho sắc Thu thêm đẹp và ý nghĩa; thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc để dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Nhằm lan tỏa niềm vui trọng đại của đất nước, trước đó, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp các cấp ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sự ủng hộ, hưởng ứng mạnh mẽ của các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và bà con nhân dân, đưa việc treo cờ Tổ quốc trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi người dân, qua đó lan toả tình thần yêu nước, nhân lên niềm tự hào dân tộc.

Công an xã Thần Lĩnh trao tặng cờ Tổ quốc cho bà con giáo dân

Tác giả: Phan Tuyết - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn