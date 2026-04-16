Nghệ An: Các chợ vắng khách mùa nắng nóng

Khó khăn từ nhiều phía

Ghi nhận tại các chợ khu vực trung tâm của tỉnh Nghệ An như: Chợ Vinh, chợ Ga Vinh, chợ Cửa Bắc, chợ Đại học Vinh, chợ Hưng Dũng, nhiều dãy hàng thưa thớt khách. Dưới cái nắng nóng gay gắt kèm gió Lào, nhiều tiểu thương phải che chắn tạm bợ bằng bạt, ô để tránh nóng, nhưng vẫn không thể giữ chân người mua.

Theo các tiểu thương, thời điểm nắng nóng kéo dài khiến người dân hạn chế ra đường, đặc biệt vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều. Thay vào đó, nhiều người lựa chọn đi chợ sớm hơn vào sáng sớm hoặc chuyển sang mua sắm tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi có không gian mát mẻ và đặt hàng online để tránh nắng.

Chợ Vinh - chợ đầu mối lớn của tỉnh Nghệ An và khu vực cũng vắng khách trong mùa hè nắng nóng. Ảnh: Mai Liễu

Lượng khách ít, sức mua sụt giảm đáng kể. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau củ tiêu thụ chậm do người dân mua ít, dùng trong ngày để đảm bảo độ tươi ngon trong điều kiện nắng nóng. Một số tiểu thương cho biết, có ngày hàng bán ra chỉ đạt khoảng 30–40% so với trước.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, sự cạnh tranh từ các kênh bán lẻ hiện đại cũng khiến chợ truyền thống thêm phần khó khăn. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến mua sắm tiện lợi, sạch sẽ, trong khi chợ truyền thống vẫn còn hạn chế về cơ sở hạ tầng, chưa đáp ứng tốt nhu cầu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ghi nhận tại chợ Vinh - chợ đầu mối lớn của tỉnh Nghệ An và khu vực, lượng người đi chợ giảm rõ rệt so với thời điểm trước. Một số cửa hàng “ngồi chơi” hàng giờ vì vắng khách. Chợ Vinh hiện có hơn 3.270 hộ kinh doanh, hoạt động trong nhiều ngành hàng khác nhau, chủ yếu là thực phẩm tươi sống; quần áo, giày dép; hàng gia dụng, đồ điện tử nhỏ; các dịch vụ ăn uống, giải khát,…

Trao đổi với phóng viên, chị Hằng bán hàng quần áo trong chợ cho biết, trời nắng nóng nên người dân cũng tránh nắng và hạn chế đi chợ. Các tiểu thương dù biết khách ít nhưng vẫn phải mở ốt mỗi ngày, cố gắng đảm bảo hoạt động và có nguồn thu. “Kinh doanh ở chợ ngày càng khó khăn nhưng gắn bó nhiều năm rồi, bây giờ không làm thì cũng chưa biết làm nghề gì, mà theo thì nhu nhập thấp và không ổn định”, chị Hằng nói.

Trời nắng nóng nên từ 9h sáng tại các chợ đã vắng khách. Ảnh: Mai Liễu

Cùng chung thực trạng vắng khách mùa nắng nóng, tại chợ Ga Vinh, một số gian hàng đóng cửa sớm trong ngày và một số gian hàng thường xuyên đóng cửa vì biết vắng khách. Chị Minh, tiểu thương bán đồ khô tại chợ Ga Vinh chia sẻ với phóng viên: Bây giờ người dân có nhiều lựa chọn mua sắm, siêu thị, trung tâm thương mại thì mát mẻ, lại có hóa đơn, nguồn gốc rõ ràng. Trong khi chợ truyền thống thì nóng bức, lối đi chật, vệ sinh chưa đảm bảo.

Tại chợ Hưng Dũng, các tiểu thương cũng than vãn về tình hình ế ẩm hàng hóa. Bà Dung, bán rau tại chợ chia sẻ: “Mấy ngày nắng nóng đỉnh điểm, từ 9 giờ sáng trở đi gần như không có khách. Rau nhập về nhiều mà bán chậm, héo nhanh nên lỗ là chuyện thường xuyên. Có hôm phải đổ bỏ cả mớ vì không bán được. Tình cảnh vắng khách nên ngồi xem điện thoại cả ngày”.

Tiếp sức cho chợ truyền thống

Để hỗ trợ các hộ kinh doanh vượt qua khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh nắng nóng kéo dài và sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các kênh bán lẻ hiện đại, Sở Công Thương Nghệ An cùng chính quyền địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Cụ thể như Sở Công Thương đã rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các chợ trên địa bàn tỉnh, từ đó tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch nâng cấp, cải tạo hạ tầng chợ theo hướng khang trang, sạch sẽ, phù hợp với nhu cầu mua sắm hiện đại. Trong đó, ưu tiên đầu tư hệ thống mái che, quạt thông gió, cấp thoát nước, khu xử lý rác thải… nhằm cải thiện điều kiện kinh doanh, đặc biệt trong mùa nắng nóng.

Cùng với đó, các địa phương tập trung bố trí, sắp xếp lại ngành hàng hợp lý, tạo không gian thông thoáng, thuận tiện cho cả người bán và người mua. Một số chợ được thí điểm phân khu rõ ràng theo nhóm hàng thiết yếu, qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp và giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm. Đồng thời, xem xét các chính sách hỗ trợ về phí, lệ phí sử dụng điểm kinh doanh trong những thời điểm khó khăn, nhất là khi sức mua giảm sâu do nhiều yếu tố. Một số nơi linh hoạt giãn, giảm phí chợ, tiền điện, nước nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí với tiểu thương.

Các chợ truyền thống ngày càng xuống cấp, nóng bức nên khó giữ chân khách hàng. Ảnh: Mai Liễu

Về phía tiểu thương, Sở Công Thương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, văn minh thương mại, niêm yết giá và kỹ năng bán hàng. Đồng thời, khuyến khích các hộ kinh doanh từng bước ứng dụng công nghệ số như thanh toán không dùng tiền mặt, bán hàng qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để mở rộng kênh tiêu thụ.

Bên cạnh đó tổ chức kết nối cung – cầu, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là nông sản địa phương. Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, phiên chợ hàng Việt, ngành Công Thương tạo điều kiện để tiểu thương tiếp cận nguồn hàng ổn định, chất lượng, giá cả hợp lý, qua đó tăng sức cạnh tranh với các kênh bán lẻ hiện đại.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng được tăng cường, nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của chợ truyền thống. Đây được xem là yếu tố quan trọng để giữ chân khách hàng trong bối cảnh niềm tin tiêu dùng ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Với thực trạng các chợ truyền thống hiện nay, cần sớm triển khai các giải pháp đồng bộ từ hạ tầng đến chính sách, phương thức kinh doanh để chợ được tiếp sức, thích ứng với bối cảnh mới; giúp các tiểu thương từng bước vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động, tiếp tục là điểm đến quen thuộc, gắn bó với đời sống của người dân.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An có 371 chợ dân sinh đang hoạt động, trong đó, có 7 chợ hạng I, 20 chợ hạng II, 240 chợ hạng III và 104 chợ chưa được xếp hạng. Các chợ dân sinh trên địa bàn hiện gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận hành, sức mua sắm tại chợ sụt giảm rõ rệt so với những năm trước.

Tác giả: Mai Liễu

Nguồn tin: congthuong.vn