Nghệ An: Bất chấp lệnh cấm, Cty Phúc Minh vẫn rầm rộ thi công

QH dự án và QH phân khu “đá” nhau

Như chúng tôi đã thông tin tại bài viết : “Nghệ An: Vì sao Dự án bị thu hồi GPXD nhưng DN vẫn thi công?” thì vào năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 2443/QĐ-UBND.ĐT về việc cho phép Cty TNHH MTV Hùng Khánh khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch xây dựng Dự án TTTM và DVTH tại xã Nghi Phú, TP Vinh.

Ngày 11/10/2010, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục có Quyết định số 4723/QĐ-UBND.ĐT về việc phê duyệt Quy hoạch mặt bằng tổng thể dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp tại xã Nghi Phú, TP Vinh.

CV này như một “giấy phép con” khi: “UBND TP thống nhất để Cty AV Phúc Minh thi công phần móng và tầng hầm dự án theo GPXD số 115/GPXD ngày 19/9/2022”. Nhưng sau đó, Cty này đã bất chấp, tiếp tục xây lên tầng 01 và 02 dù đã lập biên bản vi phạm.

Theo đó, tổng diện tích xây dựng công trình là 567m2, mật độ xây dựng 60%. Các hạng mục công trình trong mặt bằng quy hoạch gồm: Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp cao 7 tầng; trạm biến áp; sân đường nội bộ và cây xanh.

Ngày 11/8/2015 UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định só 574/QĐ-UBND.ĐC về việc cho công ty TNHH AV Phúc Minh (lúc này Cty TNHH AV Phúc Minh được tách từ Cty TNHH MTV Hùng Khánh) thuê đất tại xã Nghi Phú, TP Vinh. Tiếp đó, ngày 7/7/2016 Cty TNHH AV Phúc Minh được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số CC402491.

Sau khi được cho thuê đất, Cty AV Phúc Minh đã không triển khai bất cứ hạng mục gì, bỏ hoang đất đai nhiều năm hết sức lãng phí và nhếch nhác bộ mặt phố thị. Tuyến đường 72m qua xã Nghi Phú là tuyến đường huyết mạch của TP Vinh, vì vậy vị trí đất của Cty AV Phúc Minh có giá trị sinh lợi cao, được nhiều nhà đầu tư ao ước.

Năm 2017, Cty này tiếp tục có công văn xin điều chỉnh Quy hoạch và được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý tại Quyết định số 5707. Theo đó, tăng mật độ sử dụng đất từ 60% lên 100% (diện tích xây dựng từ 567m2 lên 943,79m2). Tầng cao vẫn 7 tầng nổi và bố trí thêm 1 tầng hầm để xe.

Sau khi được điều chỉnh Quy hoạch, Cty AV Phúc Minh vẫn tiếp tục để đất đai hoang hoá, không triển khai bất cứ hạng mục gì. Điều đặc biệt là trong các cuộc kiểm tra, thanh tra về các dự án chậm tiến độ, vi phạm luật đầu tư, luật đất đai, Cty AV Phúc Minh không có tên trong “danh sách” (?!).

Theo QH phân khu xã Nghi Phú năm 2020 thì lô đất xây dựng dự án được QH với mật độ xây dựng từ 60-80%, tầng cao từ 1-3 tầng, diện tích khoảng 821m2; trong khi đó, tại GPXD do UBND TP Vinh cấp năm 2022: mật độ XD 100%, 7 tầng nổi +1 tầng hầm, diện tích XD 942,89 m2 (?!).

Sau gần chục năm được giao đất nhưng không chịu triển khai dự án, ngày 19/9/2022, Cty AV Phúc Minh được UBND TP Vinh cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) số 115. Theo đó công trình có 7 tầng nổi và 1 tầng hầm; diện tích xây dựng 942,89m2 (mật độ 100%); tổng diện tích sàn 7.390,75m2.

Tuy nhiên ngày 13/4/2023, UBND TP Vinh lại có Quyết định số 983/QĐ-UBND về việc thu hồi GPXD số 115 đã cấp cho Cty AV Phúc Minh.

Lí do thu hồi: GPXD nêu trên được cấp căn cứ vào QH chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt (điều chỉnh) tại Quyết định số 5707/QĐ-UBND ngày 24/11/2017. Tuy nhiên QH chi tiết này đã không còn phù hợp với QH phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Nghi Phú được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 (một phần công trình dự kiến xây dựng nằm trong phạm vi Chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch mới, không đủ điều kiện cấp GPXD). Ngoài ra, theo QH phân khu xã Nghi Phú thì lô đất xây dựng dự án (ký hiệu: DVTM – 08) được QH với các chỉ tiêu: mật độ xây dựng từ 60-80%; tầng cao từ 1-3 tầng, diện tích khoảng 821m2.

Bị lập biên bản vi phạm, yêu cầu ngừng thi công nhưng vẫn bất chấp XD?

Sau khi bị thu hồi GPXD, ông Phan Khắc Huy, TGĐ Cty AV Phúc Minh đã có CV số 05 gửi UBND TP Vinh. Theo đó, Cty này kiến nghị, đề xuất: “Kính đề nghị UBND TP Vinh quan tâm giúp đỡ Chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch và cho phép Chủ đầu tư được tiến hành thi công phần móng và tầng hầm trong thời gian chờ đợi các thủ tục điều chỉnh quy hoạch”.

Cty AV Phúc Minh vẫn bất chấp, bỏ ngoài tai các yêu cầu này mà tiếp tục thi công.

Ngày 15/5/2023, PCT UBND TP Vinh Lê Sỹ Chiến có công văn số 2413/UBND-QLĐT phúc đáp về việc “tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng Dự án Trung tâm thương mại tại xã Nghi Phú”.

Công văn này như một “giấy phép con” khi: “UBND TP thống nhất để Cty AV Phúc Minh thi công phần móng và tầng hầm dự án theo GPXD số 115/GPXD ngày 19/9/2022”.

Mặc dù lô đất thực hiện dự án (ký hiệu :DVTM – 08) chưa được điều chỉnh QH cục bộ nhưng khi có “giấy phép con” của UBND TP Vinh, Cty AV Phúc Minh đã xây dựng rầm rộ. Đặc biệt sau khi xây dựng xong phần móng và tầng hầm, Cty này tiếp tục thi công hệ thống trụ bê tông cốt thép toàn bộ tầng 01 và đổ sàn tầng 02.

Liên tiếp nhiều biên bản kiểm tra hiện trạng và yêu cầu dừng thi công dự án của Đội quản lý TTĐT TP. Vinh.

Ngày 22/09/2023, tổ số 5 thuộc Đội Quản lý Trật tự đô thị TP Vinh đã đến lập biên bản kiểm tra hiện trạng yêu cầu công ty AV Phúc Minh dừng các hoạt động thi công xây dựng tại dự án. Chủ đầu tư phải hoàn tất các thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định pháp luật rồi mới tiếp tục được xây dưng công trình.

Tuy nhiên Cty AV Phúc Minh vẫn bất chấp, bỏ ngoài tai các yêu cầu này mà tiếp tục thi công. Trước sự xem thường pháp luật, bất chấp quy định của chủ đầu tư, ngày 25/9/2023, UBND xã Nghi Phú đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính Cty AV Phúc Minh và chuyển lên UBND TP để ban hành quyết định xử phạt.

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính, Cty AV Phúc Minh vẫn không chấp hành, tiếp tục cho các tốp thợ thi công rầm rộ như không có chuyện gì xảy ra. Dư luận đặt dấu hỏi, phải chăng chủ đầu tư này có thế lực nào “chống lưng” phía sau mà xem thường pháp luật như vậy?!

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản kiểm tra hiện trường yêu cầu ngừng thi công nhiều lần nhưng Cty AV Phúc Minh vẫn bất chấp xây dựng rầm rộ, xem thường pháp luật. (ảnh chụp vào sáng 3/10/2023)

Do Cty Phúc Minh vẫn không dừng thi công để chờ cơ quan chức năng điều chỉnh QH cục bộ lô đất thực hiện dự án, nên Đội quản lý TTĐT TP Vinh lại tiếp tục ra lập biên bản. Theo đó, mới đây nhất là ngày 29/09/2023, Đội quản lý TTĐT TP đã tiến hành lập biên bản yêu cầu ngừng thi công (lần thứ 3) với Cty AV Phúc Minh. Yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý theo đúng quy định mới tiếp tục thi công.

Tuy nhiên lại một lần nữa, Cty AV Phúc Minh vẫn xem thường, bỏ ngoài tai và tiếp tục thi công như không có chuyện gì. Phải chăng UBND TP Vinh, các cơ quan chức năng bó tay trước hành vi vi phạm, ngang ngược này của chủ đầu tư?

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn