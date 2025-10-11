Nghệ An: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện chỉ huy đơn vị trao quà, chúc mừng Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hòa đón nhận niềm vui nhà mới.

Trước đó, ngày 10-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Anh Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An tổ chức khánh thành và bàn giao “Nhà đồng đội” cho Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hòa, nhân viên Hành chính đơn vị.

Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hòa có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố đẻ là thương binh, tỷ lệ thương tật 81%. Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng đề ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Anh Sơn đã khảo sát, đề nghị cấp trên hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” giúp gia đình Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hòa có chỗ ở kiên cố.

Đại diện chỉ huy đơn vị và chính quyền địa phương tại lễ bàn giao “Nhà đồng đội” cho Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hòa.

Từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng và gia đình, sau 6 tháng thi công, ngôi nhà của quân nhân được xây dựng trên diện tích 135m² tại xã Đại Đồng, với đầy đủ công trình phụ trợ, đã hoàn thành, để gia đình vào sinh sống.

“Nhà đồng đội” khẳng định chủ trương lớn, nhân văn của Quân đội sẻ chia với quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Qua đó góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, giúp bộ đội yên tâm công tác, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tác giả: HIẾU AN - AN NAM

Nguồn tin: qdnd.vn