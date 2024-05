Nghệ An: 4 tháng đầu năm tai nạn giao thông giảm 19 vụ/29 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra ngày 5/4/2024, tại huyện Nghi Lộc khiến 1 người phụ nữ đang mang bầu tử vong.

UBND tỉnh Nghệ An vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, trong thời gian qua, các cấp các ngành đã tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), nhờ vậy TNGT trong 4 tháng đầu năm 2024 đã giảm trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, 4 tháng đầu năm, tại Nghệ An đã xảy ra 148 vụ TNGT, khiến 84 người tử vong và 99 người bị thương, so với cùng kỳ năm trước giảm 19 vụ (đạt 11,4%), giảm 29 người tử vong (đạt 25,7%), giảm 9 người bị thương (đạt 8,3%).

Kết quả là vậy, nhưng tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn diễn biến phức tạp tiềm ẩn nguy cơ gia tăng TNGT. Một số huyện vẫn gia tăng TNGT như: Tương Dương; Anh Sơn, Yên Thành, và thị xã Hoàng Mai. Trong đó, các vụ tai nạn có dấu hiệu tăng tại các tuyến đường Quốc lộ 7, Quốc lộ 46, Quốc lộ 46D, Quốc lộ 48E và Quốc lộ 16.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn...

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy khi lái xe và vi phạm quy định về tốc độ...

Phối hợp với các cơ sở giáo dục, các tổ chức đoàn thể xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về trật tự ATGT, nhất là đối với lứa tuổi học sinh và người dân trong độ tuổi lao động.

Sở GTVT Nghệ An triển khai thực hiện hiệu quả các nghị định của Chính phủ liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; chỉ đạo Thanh tra giao thông triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát tải trọng xe; rà soát, xử lý các "điểm đen", điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tác giả: Bùi Hoàng Ý

Nguồn tin: baophapluat.vn