Đề xuất trình Quốc hội quy định 24-11 là 'Ngày Văn hóa Việt Nam', được nghỉ lễ, hưởng nguyên lương

Ngày hội Tóc xanh vạt áo là dịp để người trẻ thể hiện tình yêu với di sản văn hóa Việt - Ảnh: THANH HIỆP

Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự án nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Dự thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng.

Dự thảo nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đề xuất trong "Ngày Văn hóa Việt Nam" các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ nhân dân

Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết đã dành một điều quy định về Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo đó, ngày 24-11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Dự thảo cũng quy định trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam" các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ nhân dân.

Tại dự thảo tờ trình, cơ quan soạn thảo nêu rõ việc đề xuất này để phù hợp với quy định của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị là "thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh".

Việc đề xuất này cũng phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội về quy định chính sách cơ bản về kinh tế, xã hội tại Luật Tổ chức Quốc hội.

Còn tại báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối, văn bản liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ về Ngày Văn hóa Việt Nam là chính sách hoàn toàn mới của Đảng cần được Quốc hội quy định để có căn cứ pháp lý cho việc tổ chức triển khai thực hiện.

Cùng với đó, ngày này chưa được quy định trong Bộ luật Lao động làm căn cứ để người lao động được nghỉ làm việc vào ngày này và được hưởng nguyên lương. Do vậy trước mắt cần quy định vào dự thảo nghị quyết để có căn cứ pháp lý, đến khi hoàn thiện và quy định tại Bộ luật Lao động.

Đề xuất nhiều chính sách thu hút đầu tư nguồn lực cho văn hóa

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất các chính sách về thu hút nguồn lực đầu tư cho văn hóa để thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 80 và phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội.

Cụ thể, dự thảo đề xuất dự án đầu tư công, dự án PPP, dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư lĩnh vực văn hóa, thể thao cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ nhưng chưa có trong quy hoạch thì được phép triển khai thực hiện và được cập nhật vào quy hoạch tổng thể của tỉnh/thành phố, các quy hoạch khác khi điều chỉnh.

Dự thảo quy định HĐND cấp tỉnh quyết định bổ sung các dự án đầu tư trung hạn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và bổ sung kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt mà không phải chờ đến kỳ điều chỉnh tiếp theo.

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án này được thực hiện theo thủ tục rút gọn do Chính phủ quy định.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm bố trí đủ quỹ đất cho thiết chế văn hóa, thể thao, cho phát triển các cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Các dự án đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao trọng điểm có quy mô quốc gia ngang tầm khu vực và quốc tế hoặc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ được thực hiện.

Cụ thể các thủ tục về quy hoạch, khởi công xây dựng công trình đồng thời với thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư. Hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Dự thảo cũng quy định các chính sách ưu đãi đầu tư, tài trợ, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; khai thác vận hành, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao; cơ chế, chính sách bảo đảm nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hóa; chính sách đãi ngộ, phát triển tài năng văn hóa, thể thao...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ