Ngành y tế có 14 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: TTXVN)

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa chính thức công bố danh sách 500 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026–2031). Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cử tri cả nước đối với đội ngũ đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Trong kỳ Quốc hội lần này, ngành Y tế có 14 đại biểu trúng cử, bao gồm Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và nhiều cán bộ, chuyên gia đang công tác tại các cơ sở y tế, đào tạo và quản lý trên cả nước.

Danh sách các đại biểu trong ngành Y tế trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm:

Bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Dung - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

Tiến sỹ Phạm Thu Xanh - Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng.

Thạc sỹ Nguyễn Hồng Việt Tiến sỹ Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình (Hưng Yên).

Tiến sỹ Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

Tiến sỹ Lê Văn Cường - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

Phó giáo sư Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Phó giáo sư Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Bác sỹ Huỳnh Kim Minh Tâm - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Bác sỹ Nguyễn Thanh Ngân - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Phó giáo sư Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Phó giáo sư Nguyễn Vũ Trung - Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó giáo sư Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sỹ Phạm Kiều Anh Thơ - Trưởng phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Sự góp mặt của các đại biểu đến từ nhiều lĩnh vực trong ngành Y tế, từ quản lý nhà nước, bệnh viện tuyến trung ương và địa phương đến đào tạo, nghiên cứu cho thấy tiếng nói của ngành sẽ ngày càng toàn diện, gắn với thực tiễn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Với chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm trước cử tri, kỳ vọng các đại biểu ngành Y tế sẽ đóng góp tích cực vào công tác lập pháp, hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng hệ thống y tế trong thời gian tới./.

Tác giả: Thuỳ Giang

Nguồn tin: vietnamplus.vn