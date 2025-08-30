Ngân hàng phải chuyển khoản kịp thời quà 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2-9

Mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, mỗi người dân được tặng 100.000 đồng ăn Tết Độc lập - Ảnh: HÀ QUÂN

Chiều 29-8, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn gửi các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc đáp ứng nhu cầu thanh toán phục vụ tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trong công văn, Ngân hàng Nhà nước cho biết đây là triển khai công điện số 149 của Thủ tướng về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm hệ thống thanh toán hoạt động an toàn, thông suốt 24/7, đáp ứng nhu cầu chi trả quà tặng đến người dân được thực hiện kịp thời trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

Các ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi UBND cấp xã mở tài khoản chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan trong việc chuyển khoản quà tặng đến người dân, phù hợp thời gian hoạt động của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9.

Trước đó, ngày 28-8, Thủ tướng đã có công điện số 149 về việc tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2-9.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Bộ Tài chính cho biết kinh phí được bố trí để tặng quà cho người dân ăn Tết Độc lập lần này là từ nguồn ngân sách trung ương, với khoảng 11.000 tỉ đồng.

