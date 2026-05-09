Nga duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng

Vào lúc 0h43 (giờ Matxcơva) ngày 9-5-1945, văn kiện đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã được ký kết, đánh dấu kết thúc cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên Xô.

10h sáng 9-5 giờ Matxcơva (14h cùng ngày giờ Việt Nam), lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng tại quảng trường Đỏ chính thức bắt đầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo của Slovakia, Belarus, Indonesia và nhiều quốc gia khác đã xuất hiện tại sự kiện.

Do tình hình chiến sự, lễ duyệt binh năm nay không có phần trình diễn khí tài quân sự trên mặt đất.

Trước đó nhiều hoạt động bao gồm duyệt binh, diễu hành "Trung đoàn bất tử" đã bắt đầu tại nhiều khu vực trải dài trên 11 múi giờ của Nga trong ngày 9-5. Ngoài ra, các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng cũng diễn ra trên khắp thế giới từ Mỹ, châu Âu tới châu Á, châu Phi, Trung Đông.

Các cuộc diễu hành "Trung đoàn bất tử" nhằm tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã được tổ chức ở Hà Nội, Havana (Cuba), Pretoria (Nam Phi) và Paris (Pháp).

Đội hình binh sĩ Triều Tiên xuất hiện tại quảng trường Đỏ trước lễ duyệt binh ngày 9-5

Theo Đài Russia Today (RT), một số lãnh đạo nước ngoài đã đến Matxcơva để tham dự lễ duyệt binh tại quảng trường Đỏ gồm: Lãnh đạo Cộng hòa Srpska Sinisa Karan - thực thể đa số người Serb của Bosnia & Herzegovina, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi lời chúc mừng Nhân dân Nga và Tổng thống Vladimir Putin nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng.

Ông Kim bày tỏ tin tưởng "lịch sử chiến thắng vĩ đại" của Nga tiếp tục được nối dài. Bình Nhưỡng sẽ "ưu tiên cao nhất cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và kiên định phát triển mối quan hệ này".

Theo Hãng tin Tass, cựu binh lớn tuổi nhất tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay là ông Kirill Semyonov, gần 103 tuổi. Ông sinh năm 1923 tại vùng Nizhny Novgorod và gia nhập Hồng quân vào năm 1942. Ông hiện ngồi trên khán đài bên cạnh Tổng thống Vladimir Putin.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov bắt đầu chúc mừng các binh sĩ tham gia duyệt binh, trong đó có cả quân nhân Triều Tiên.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đến Nga dự lễ duyệt binh

Từ Trạm vũ trụ quốc tế, các phi hành gia Kud-Sverchkov, Sergey Mikayev và Andrey Fedyaev gửi lời chào. "Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là minh chứng cho lòng dũng cảm, sự kiên cường và tinh thần anh hùng mà công dân đất nước chúng ta đã thể hiện với toàn thế giới. Nhờ họ, ngày nay chúng ta có thể mơ ước, khám phá không gian và xây dựng tương lai", các phi hành gia chia sẻ

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov chủ trì kiểm tra lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng do thượng tướng Andrey Mordvichev - Tổng tư lệnh Lục quân Nga - chỉ huy

Đội ngũ duyệt binh là các binh sĩ và thủy Nga, trong đó có nhiều người từng tham gia chiến dịch ở Ukraine. Bên cạnh đó, các binh sĩ Triều Tiên từng chiến đấu trong xung đột Nga - Ukraine ở vùng Kursk của Nga cũng tham gia duyệt binh.

Các khí tài quân sự như tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk, vũ khí laser Peresvet, tiêm kích Sukhoi Su-57, hệ thống phòng không S-500 cùng nhiều loại máy bay không người lái và pháo binh được trình chiếu trên màn hình lớn tại Quảng trường Đỏ.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng khép lại với màn bay biểu diễn của không quân Nga, nổi bật là đội hình Kuban Diamond của hai đội nhào lộn Russian Knights và Swifts.

Cuối cùng, 6 máy bay Su-25 thả khói trắng, xanh, đỏ theo màu quốc kỳ Nga trên bầu trời Matxcơva.

Nga - Ukraine ngừng bắn 3 ngày Theo RT, Nga đã công bố lệnh ngừng bắn hai ngày với Ukraine bắt đầu từ 8-5, trùng với kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Tuy nhiên nước này cáo buộc Kiev không tuân thủ và tấn công Nga với hàng trăm máy bay không người lái. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó thông báo Nga - Ukraine sẽ ngừng bắn ba ngày từ 9 đến 11-5 và tiến hành trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên. Ông cho biết Kiev đã đồng ý. Hãng thông tấn Tass sau đó đưa tin cho biết Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, xác nhận nước này đã đồng ý ủng hộ sáng kiến của ông Trump. "Theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, tôi xác nhận rằng sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về lệnh ngừng bắn và trao đổi tù binh chiến tranh giữa Nga và Ukraine là có thể chấp nhận được đối với phía Nga", ông Ushakov nói.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ