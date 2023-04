Nắng nóng sắp trở lại miền Bắc

Sau chuỗi ngày mưa rét do chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh liên tiếp, miền Bắc nhiều khả năng đón đợt nắng nóng cục bộ trong các ngày 3-5/4.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt nhanh từ ngày mai (2/4). Nhiệt độ khu vực trong ngày cuối tuần cao nhất 29 độ C, tăng 5 độ C so với trước đó.

Ngày 3/4, nắng nóng gia tăng trên diện rộng khắp khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Trong khi đó, Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ ở một số tỉnh, thành phố như Sơn La, Hòa Bình với mức nhiệt cao nhất 36 độ C.

Lúc này, nền nhiệt ở Hà Nội tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất 33 độ, chưa chạm ngưỡng nắng nóng. Dù vậy, người dân vẫn cảm nhận không khí oi nóng rõ rệt.

Trang Accuweather nhận định thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận đầu tuần tới hửng nắng sau chuỗi ngày mưa dông, âm u. Ngày nóng nhất trong tuần là ngày 4/4, khi nhiệt độ dao động trong ngưỡng 24-33 độ C.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ vào nửa cuối tháng 4. Nhiệt độ trung bình trong một tháng tới hai khu vực cao hơn cùng kỳ nhiều năm 0,5-1 độ C.

Khoảng ngày 6-7/4, khu vực Bắc Bộ tiếp tục khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh gây giảm nhiệt và mưa dông. Sau đó, hình thái này suy giảm dần về tần suất và cường độ.

Cùng với đó, Đông Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng trong tháng 4.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các ngày 1-10/4, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng dần và đạt mức cao nhất vào giữa tuần tới, sau đó giảm. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức tương đương so với tháng 4/2022.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: zingnews.vn