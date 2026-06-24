Nàng hot girl sở hữu vòng eo 51cm khiến Vũ Khắc Tiệp cũng phải "đứng ngồi không yên"

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp vừa bất ngờ tái xuất tại một giải đấu Pickleball quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng. Tại đây, khoảnh khắc anh đứng cạnh và liên tục trầm trồ trước vòng eo 51cm của hot girl Baby G đã nhanh chóng chiếm trọn spotlight.

Tham gia giải đấu thể thao này, Hoàng Hạnh Nguyên (Baby G) – nữ influencer sở hữu gần 400.000 lượt theo dõi – ngay lập tức trở thành tâm điểm nhờ sắc vóc quá đỗi nóng bỏng. Ngay khi nhìn thấy vòng eo con kiến của cô nàng, Vũ Khắc Tiệp đã không khỏi trầm trồ và công khai khen ngợi mỹ nhân có vòng 2 quá đẹp.

"Ông bầu" đình đám một thời tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước số đo 51cm của cô. Anh không ngần ngại ôm eo, thậm chí liên tục ngoái lại nhìn đầy thích thú và bày tỏ sự mến mộ đối với Baby G.

Khi được hỏi về bí quyết sở hữu vóc dáng vạn người mê, Baby G thẳng thắn tiết lộ một phương pháp khá bất ngờ. Cô chỉ tập trung tập mông chứ không tập bụng, vì khi mông càng to thì tự động hiệu ứng thị giác sẽ nhìn bụng nhỏ lại.

Đặc biệt, trước những ý kiến so sánh và cho rằng vòng eo 51cm của cô sẽ lật đổ "tượng đài" eo 56 của Ngọc Trinh, Baby G chia sẻ rất khéo léo. "Mỗi người sở hữu một vẻ đẹp riêng và không thể đem điều đó ra để so sánh. Việc nhận định vòng eo của mình là một tượng đài mới hoàn toàn không chính xác", cô nói.

Được biết, không chỉ sở hữu gu thời trang năng động và lối sống tích cực, Baby G còn vừa chính thức ghi danh tại đường đua The Face Vietnam 2026 để thử thách bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn. Với tư duy nhạy bén cùng lợi thế ngoại hình nổi bật từ sân chơi Pickleball cho đến sàn runway, cô nàng hứa hẹn sẽ là một nhân tố bùng nổ trong thời gian tới.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn