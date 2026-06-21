Phan Tuấn Tài và bạn gái hot girl làm lễ dạm ngõ sau 2 ngày công khai cầu hôn, phản ứng trước tin đồn "cưới chạy bầu"

Sau màn công khai cầu hôn gây xôn xao mạng xã hội cách đây ít ngày, "nam thần sân cỏ" Phan Tuấn Tài (SN 2001) và bạn gái Lại Nguyễn Đoan Tâm (SN 2000) tiếp tục đón thêm một cột mốc mới trong chuyện tình yêu khi tổ chức lễ dạm ngõ vào hôm nay (20/6).

Thông tin này khiến không ít người bất ngờ. Trên mạng xã hội, cả hai gần như không chia sẻ về mối quan hệ, cũng hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng và ngày vui cũng không ngoại lệ.

Cặp đôi làm lễ dạm ngõ hôm nay 20/6.

Cặp đôi chưa đăng tải thêm bài viết nào, hầu như Đoan Tâm chỉ đăng lại story từ bạn bè và người thân dự lễ dạm ngõ.

Trong ngày đặc biệt, Phan Tuấn Tài xuất hiện với bộ vest màu kem lịch lãm, phối cùng sơ mi trắng đơn giản. Trong khi đó, Đoan Tâm ghi điểm với hình ảnh dịu dàng trong tà áo dài tông trắng kem, kết hợp kiểu tóc búi gọn và lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ ngoài trong trẻo. Cô cầm bó hoa cưới phối sắc cam, hồng và trắng nổi bật nhưng vẫn hài hòa với tổng thể buổi lễ.

Một vài khoảnh khắc của cặp đôi trong ngày trọng đại.

Ấn tượng đầu tiên chính là phần decor theo phong cách tối giản nhưng sang trọng với tông màu nâu chocolate kết hợp kem chủ đạo.

Khu vực làm lễ được bài trí bằng bàn dài phủ khăn xếp ly màu nâu đậm, điểm xuyết khăn lụa be buông mềm cùng nhiều cụm hoa tươi màu trắng, vàng kem và cam pastel tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn rất tinh tế. Xen giữa các chi tiết trang trí còn có hoa sen, cành khô, rêu xanh và chuỗi ngọc trai được sắp đặt khéo léo, tạo nên tổng thể vừa hiện đại vừa có chút chất thơ.

Cặp đôi chu đáo gửi lời cảm ơn tới từng người tham dự.

Bên cạnh những hình ảnh trong buổi lễ, một màn tương tác giữa cô dâu và bạn cũng khiến dân mạng tò mò Cụ thể, một người bạn của cặp đôi đăng tải khoảnh khắc trong lễ dạm ngõ kèm dòng caption đùa vui: "Chắc cưới chạy bầu á, còn trẻ mà phải cưới sớm quá ha".

Điều khiến nhiều người chú ý là Đoan Tâm không hề né tránh mà còn thoải mái đăng lại story này lên trang cá nhân. Thậm chí, cô còn để lại bình luận ngắn gọn: "Ê nha trời", như một cách đáp lại màn trêu chọc của bạn bè.

Trước đó vào ngày 18/6, Đoan Tâm lần đầu chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn sau khoảng 4 năm hẹn hò. Kèm theo hình ảnh chiếc nhẫn và màn cầu hôn lãng mạn, cô viết ngắn gọn: "I say yes" (Em đồng ý), chính thức xác nhận tin vui với người theo dõi.

Đoan Tâm công khai ảnh được cầu hôn hôm 18/6 vừa qua

Về phía Phan Tuấn Tài, nam cầu thủ đến nay vẫn chưa có bất kỳ bài đăng nào liên quan đến màn cầu hôn hay lễ dạm ngõ trên trang cá nhân.

Trong suốt thời gian yêu nhau, cặp đôi gần như giữ kín chuyện tình cảm. Gần nhất, Đoan Tâm chỉ đăng tải hình ảnh check-in trên khán đài sân Đà Nẵng khi tới cổ vũ Tuấn Tài trong trận đấu giữa CLB Thể Công - Viettel và SHB Đà Nẵng. Về phần mình, chàng hậu vệ cũng hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư, dù vẫn thường âm thầm thả tim dưới những bức ảnh của bạn gái.

Thực tế, từ năm 2023, dân mạng đã nhiều lần soi ra dấu hiệu hẹn hò của cả hai khi Đoan Tâm đăng ảnh chụp cùng một chàng trai nhưng chỉ để lộ góc nghiêng hoặc bóng lưng. Dựa vào trang phục và bối cảnh, nhiều người nhanh chóng nhận ra nhân vật bí ẩn chính là Phan Tuấn Tài.

Cặp đôi hẹn hò kín tiếng.

Phan Tuấn Tài trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công Viettel và hiện thi đấu cho CLB này. Anh từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam, đồng thời được nhiều người yêu mến với biệt danh "nam thần hậu vệ" nhờ ngoại hình sáng và thành tích học tập ấn tượng. Năm 2020, anh từng là thủ khoa đầu vào hệ đại học chính quy của Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Trong khi đó, Lại Nguyễn Đoan Tâm sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, là cựu sinh viên Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM và hiện hoạt động trong lĩnh vực mẫu ảnh tự do. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ cuộc sống sang chảnh với những chuyến du lịch trong và ngoài nước cùng bộ sưu tập hàng hiệu đến từ nhiều thương hiệu đình đám, vì vậy được nhiều người ví như một "tiểu thư" chính hiệu.

Ảnh: FBNV

Tác giả: Trần Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn