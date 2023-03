Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tỉnh Nghệ An đến năm 2025

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Công thương báo cáo kết quả hoạt động xuất khẩu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu năm 2023, các ý kiến tham luận của một số doanh nghiệp và ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát triển thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển xuất khẩu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025” và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “nâng cao năng lực cạnh tranh và triển khai dịch vụ logistics tỉnh Nghệ An đến năm 2025” của UBND tỉnh đã đề ra. Phát triển nguồn hàng xuất khẩu thông qua việc tích cực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào Nghệ An đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu; nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm xuất khẩu hiện có của tỉnh.

Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin thị trường và hoạt động xúc tiến thương mại ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận mạng lưới phân phối nước ngoài và phát triển thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới như Amazon, Alibaba,… Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp chuyển từ xuất khẩu theo hình thức tiểu ngạch sang chính ngạch. Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp chuyển từ xuất khẩu theo hình thức tiểu ngạch sang chính ngạch; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện thủ tục thuế, hải quan,... cho doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Sở Công thương thực hiện tốt công tác xúc tiến xuất khẩu; nghiên cứu, tham mưu hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động xúc tiến thương mại ngoài nước đạt hiệu quả; tham mưu tổ chức đoàn kết nối giao thương của tỉnh tại thị trường các nước theo Kế hoạch. Tổ chức hội thảo kết nối giao thương giữa doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu với các nhà phân phối ngoài ngước và nhà phân phối nước ngoài tại Việt Nam. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để tăng cường nắm bắt thông tin thị trường và các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam để kịp thời thông tin cho các đơn vị liên quan và doanh nghiệp của tỉnh để có giải pháp ứng phó kịp thời…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của Chính phủ về phê duyệt thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030; rà soát quy hoạch vùng nguyên liệu, vùng sản xuất chế biến nông nghiệp cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh hướng đến xuất khẩu. Bên cạnh đó, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất, gia tăng hàm lượng chế biến sâu và nâng cao sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh. Chủ trì rà soát danh mục các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (OCOP), các sản phẩm tiềm năng của tỉnh để hỗ trợ tham gia vào chuỗi cung ứng nước ngoài.

Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn