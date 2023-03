Bổ nhiệm Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An

Lễ công bố có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An, Ban lãnh đạo cùng toàn thể công chức và người lao động NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các ngân hàng thương mại; Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Được sự ủy quyền của Thống đốc NHNN, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An đã công bố và trao Quyết định của Thống đốc về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Lộc Anh, Chánh Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An kể từ ngày 1/4/2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Lộc Anh

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu cho biết, trong quá trình công tác của mình, đồng chí Nguyễn Lộc Anh đã luôn nỗ lực, cố gắng, được lãnh đạo các thời kỳ của chi nhánh ghi nhận, ở các vị trí công tác khác nhau. Đồng chí đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, trau đồi chuyên môn nghiệp vụ, phát huy hết năng lực và sức sáng tạo của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của tập thể chi nhánh.

Thay mặt Ban lãnh đạo chi nhánh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu tin tưởng đồng chí Nguyễn Lộc Anh trên cương vị công tác mới sẽ cùng với tập thể Ban lãnh đạo, công chức và người lao động trong chi nhánh đoàn kết, đồng lòng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Lộc Anh, tân Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban lãnh đạo NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An đã tin tưởng, giao trọng trách mới.

Ban lãnh đạo NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An và đại diện cán bộ, người lao động tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Lộc Anh

Đồng chí Nguyễn Lộc Anh khẳng định khi nhận nhiệm vụ mới này, với trọng trách là tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành hoạt động của chi nhánh, dù được phân công ở lĩnh vực công tác nào, bản thân sẽ luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống; bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng; nâng cao năng lực, trình độ; phấn đấu đem khả năng trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm cùng tập thể NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt vai trò đầu mối ngành Ngân hàng trên địa bàn; tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn hoạt động an toàn, hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam trên địa bàn, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Hà Chi

Nguồn tin: thoibaonganhang.vn