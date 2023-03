"Nàng béo xinh Lâm Đồng" mê váy body dù bị chê "có bao nhiêu mỡ lộ ra hết"

Cố Hữu Vi sinh năm 1998, quê Lâm Đồng, là hot girl được nhiều người biết đến trên mạng xã hội. Riêng trên nền tảng Tiktok, cô sở hữu gần 600.000 lượt theo dõi cùng 16 triệu lượt yêu thích cho các clip phối đồ dành cho người ngoại cỡ.

Dù có vóc dáng mũm mĩm, nhưng Hữu Vi nhận được rất nhiều lời khen vì có gu ăn mặc đẹp, thời thượng. Không chỉ thế, Hữu Vi còn nhận được nhiều lời mời chụp ảnh quảng cáo cho các thương hiệu nội y. Để có được cái "gật đầu" từ các nhãn hàng, hot girl Lâm Đồng cho biết, cô đã phải nỗ lực rất nhiều trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân cũng như phong cách thời trang.

Dù có vẻ đẹp "lệch chuẩn", Hữu Vi vẫn được các nhãn hiệu nội y săn đón.

Hữu Vi tâm sự: "Bản thân mình trước khi nhận được lời mời hợp tác cùng các nhãn hàng thương hiệu đồ nội y thì mình từng rất tròn trịa, 1 cô nàng gần 90kg. Ở thời điểm đó mình chỉ nghĩ mục đích giảm cân để bảo vệ sức khoẻ cũng như giúp bản thân tự tin nhưng có lẽ nhờ lối suy nghĩ đó mà mình được các nhãn hàng chú ý nhiều hơn. Bên cạnh đó phong cách cá nhân mà mình theo đuổi là phong cách sexy quyến rũ, bỏ qua vấn đề về body cũng khiến mình có phần được thu hút hơn".

Khi làm mẫu nội y, Cố Hữu Vi vẫn có thần thái cuốn hút và nét đẹp gợi cảm không thể chê.

Hiện tại, xu hướng Body Positivity (Tích cực cơ thể) đang được ưa chuộng ở rất nhiều quốc gia nhưng chưa phổ biến tại Việt Nam. Theo Hữu Vi, quy chuẩn về thân hình đẹp của người Việt là dáng "mình hạc xương mai" nên nó vẫn còn khá mới mẻ là một trong những lý do khiến xu hướng này chưa được đón nhận nhiều. "Mình chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ hoàn thiện vì bất kỳ 1 ai hay vì định kiến của những người xung quanh, mình chỉ mindset rằng: Chẳng quan trọng mình béo hay gầy, mục đích giảm cân của mình không phải để chứng minh những comment tiêu cực là sai. Mình chỉ muốn là phiên bản khoẻ mạnh hơn của chính mình. Mình phải yêu bản thân thì tự khắc sẽ có người yêu nó", Hữu Vi cho hay.

Cô tự tin khoe nét đẹp hình thể bên cạnh những người mẫu mảnh mai.

Mới đây, Hữu Vi tiếp tục gây chú ý khi lần đầu tiên được mời tham dự trình diễn cho BST nội y - Daphale Fashion show của Á hậu Thảo Nhi Lê. Đứng chung sàn catwalk với những người mẫu nổi tiếng, cô nàng chia sẻ: "Thực sự khi nhận được lời mời từ Thảo Nhi Lê, cảm xúc của mình đã vỡ oà vì mình cảm nhận rằng sau những vất vả và những nỗ lực của bản thân thì đây có thể gọi là 1 chút thành quả khá là quý giá với mình. Và cảm xúc đó còn vỡ oà hơn nữa khi mình được trình diễn và chung sàn runway với những bạn model có tiếng trong giới catwalk".

Ở ngoài đời, Hữu Vi có phong cách mặc quyến rũ. Cô chuộng nhất là các thiết kế body.

Cô cho biết, dù đứng cùng những bạn mẫu dáng người mảnh mai, Hữu Vi cũng không ngại nếu bị đem ra so sánh về hình thể. "Việc so sánh là không tránh khỏi nhưng bản thân mình cảm thấy rất may mắn khi việc mọi người so sánh vô cùng tích cực và đáng yêu. Hầu hết mọi người chỉ tập trung vào sự tự tin của mình khi chụp hình nội y với các bạn mẫu có thân hình mảnh mai. Mình nghĩ nhờ sự tự tin của bản thân mà vấn đề Body Positivity cũng đã được mọi người đón nhận theo chiều hướng tích cực hơn.

Trước đó, bản thân mình nhận được rất nhiều ý kiến Body Shaming về phong cách ăn mặc khi đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội, chủ yếu trong số đó là bình luận tiêu cực, kiểu như 'Mập như này mặc đầm body thì có bao nhiêu mỡ là lòi ra hết', 'Không biết như nào là sexy à, đừng nghĩ dăm ba cái bộ đồ body mặc lên người là sexy' hay đại loại là 'Trước khi ra đường không tự soi gương à',… Còn rất nhiều comment tiêu cực nữa nhưng mình không tiện nói ra. Lúc đó bản thân mình rất sốc và đã có những suy nghĩ siêu tiêu cực nhưng mình nghĩ việc giúp mình có vẻ đẹp “độc lạ” là do từ đầu việc mình giảm cân và ăn mặc đẹp chỉ để bản thân mình được xinh xắn hơn. Hoặc cũng có thể là do thần thái mà mình đang theo đuổi có chút lạnh lùng và quyền lực đã vô tình giúp mình nổi bật hơn". Hữu Vi nói.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn