Nam thanh niên tử vong nghi điện giật khi dùng điện thoại đang sạc

Xã hội

Hôm nay (20/5), Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên tử vong nghi do bị điện giật tại nhà kho ở phường Đông Hòa.