Nam thanh niên để lại bút tích "con nợ mẹ" rồi nhảy cầu tự tử

Ngày 12-8, một lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm thi thể của người đàn ông nhảy cầu Gãy sông Bé.

Danh tính người này là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, thường trú ở Sóc Trăng).

Trích xuất camera nam thanh niên đập đầu vào cầu trước khi nhảy cầu

Thời điểm phát hiện, nam thanh niên để lại bút tích "ở tuổi 28, con nợ mẹ", cùng chiếc xe máy, đôi dép tông lào và 1 cái bóp bên trong có giấy tờ tên Nguyễn Thanh Tùng.

Lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo cho biết nam thanh niên hiện đang ở trọ ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương). Hiện cơ quan chức năng đang xác minh nhân thân của người này.

Đồ vật nam thanh niên để lại trên bờ

Sau khi nắm thông tin, các lực lượng đã tổ chức triển khai tìm kiếm. Tuy nhiên, khu vực cầu Gãy sông Bé có nhiều ghềnh đá, nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, tại địa danh cầu Gãy đã xảy ra nhiều vụ nhảy cầu tự tử.

Tác giả: Nguyễn Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động