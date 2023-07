Nam thanh niên 18 tuổi nửa đêm đột nhập, khống chế nữ chủ nhà

Ngày 28-7, Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) cho hay đơn vị đã điều tra, làm rõ nghi phạm đột nhập vào nhà một người dân ở thôn Nhân Lễ, xã Vĩnh Long, khống chế chủ nhà, cướp tài sản vào rạng sáng 26-7 là Tống Quốc Hưng (SN 2005, tạm trú tại thôn Nhân Lễ, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo).

Tống Quốc Hưng cùng tang vật của vụ án.

Trước đó, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được thông tin, vào khoảng 1 giờ ngày 26-7, bà Nguyễn Thị G. (SN 1972, trú tại thôn Nhân Lễ, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo) đang ngủ trong phòng, có một nam thanh niên đột nhập vào nhà, khống chế và cướp đi 1 xe máy điện cùng số tiền 8 triệu đồng để bên trong cốp xe.

Ngay sau đó, Công an huyện Vĩnh Bảo đã phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thực hiện các hoạt động điều tra ban đầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng hơn 10 giờ trưa cùng ngày, Công an huyện Vĩnh Bảo đã xác định được đối tượng nghi vấn là Tống Quốc Hưng. (SN 2005, trú tại Nhân Lễ, xã Vĩnh Long).

Lực lượng công an đã triệu tập đối tượng lên cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Tống Quốc Hưng khai nhận đã thực hiện hành vi đột nhập, khống chế và cướp tài sản của bà G., gồm 1 chiếc xe máy điện và số tiền 8 triệu đồng. Hưng đã giao nộp lại chiếc xe máy điện và số tiền gần 1,3 triệu đồng. Số tiền còn lại Hưng đã tiêu xài cá nhân hết.

Hiện, Công an huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Tống Quốc Hưng và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

