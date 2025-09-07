Nam sinh Thanh Hóa thắng thuyết phục trận thi tuần Olympia

Hoàng Quang giành vòng nguyệt quế.

Trận thi tuần 3, tháng 2, quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: La Thanh Phúc (THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, An Giang), Mai Hoàng Quang (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa), Phí Ngọc Huy Hoàng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Đoàn Thế Nghĩa (THPT Chu Văn An, Thái Nguyên).

Trong lượt thi cá nhân của phần thi Khởi động, Thanh Phúc và Hoàng Quang cùng có 5/6 câu trả lời chính xác để có 50 điểm. Trong khi đó, số điểm của Huy Hoàng và Thế Nghĩa lần lượt là 30 và 20 điểm.

Sang lượt thi chung, Huy Hoàng lại là người xuất sắc nhất khi trả lời đúng nhiều câu hỏi để vươn lên dẫn đầu với 80 điểm. Xếp sau là Thanh Phúc 60 điểm, Hoàng Quang 45 điểm và Thế Nghĩa 30 điểm.

Các thí sinh dự trận thi tuần.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ẩn số gồm 7 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có câu hỏi: “Trong cơ thể sinh vật, ATP được xem như đồng tiền.... của tế bào”. Với đáp án là “Năng lượng”, Thanh Phúc, Hoàng Quang, Huy Hoàng cùng có thêm 10 điểm.

Ngay sau đó Hoàng Quang, Huy Hoàng, Thanh Phúc đều nhấn chuông để trả lời ô chữ Vượt chướng ngại vật. Nhấn chuông nhanh nhất với đáp án chính xác nhất là “Điện gió” đã giúp Hoàng Quang chiến thắng trong phần thi.

Sau phần thi này, Hoàng Quang vươn lên dẫn đầu với 115 điểm, xếp sau là Huy Hoàng 90 điểm, Thanh Phúc 70 điểm, Thế Nghĩa 30 điểm.

Trong phần thi Khởi động, số điểm của các thí sinh không có sự thay đổi lớn. Thanh Phúc là thí sinh giành được nhiều điểm nhất 3 lần trả lời đúng để có thêm 70 điểm. Các thí sinh còn lại đều trả lời đúng 2/3 câu.

Kết thúc phần thi này, Hoàng Quang tiếp tục dẫn đầu với 175 điểm. Xếp sau là Huy Hoàng, Thanh Phúc cùng có 140 điểm, Thế Nghĩa 90 điểm.

Là người đầu tiên về đích, Hoàng Quang chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Trả lời đúng 2/3 câu hỏi, Hoàng Quang có thêm 40 điểm và về chỗ với 215 điểm.

Hoàng Quang là người xuất sắc nhất trận thi.

Thanh Phúc chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Câu đầu không có đáp án, Hoàng Quang giành quyền trả lời để có thêm 20 điểm. Câu 2 không có đáp án, Huy Hoàng giành quyền trả lời nhưng không thành công. Câu 3 chọn ngôi sao hy vọng nhưng không có đáp án chính xác. Thanh Phúc về chỗ với 90 điểm, còn Hoàng Quang đã có 235 điểm.

Huy Hoàng chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Câu đầu không có đáp án, Hoàng Quang giành quyền trả lời đúng để có thêm 20 điểm. Câu 2 không có đáp án, Thanh Phúc trả lời cũng không đúng. Câu 3, Hoàng chọn ngôi sao hy vọng nhưng không có đáp án, Hoàng Quang giành quyền trả lời nhưng không thành công. Huy Hoàng về chỗ với 90 điểm.

Thế Nghĩa về đích với gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Câu đầu không có đáp án, Hoàng Quang giành quyền trả lời nhưng không thành công. Câu 2, Nghĩa chọn ngôi sao hy vọng nhưng không có đáp án, Huy Hoàng giành quyền trả lời để có thêm 20 điểm. Câu 3 không có đáp án, Thế Nghĩa về chỗ với 70 điểm.

Kết quả chung cuộc, Mai Hoàng Quang, học sinh Trường THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa là người giành vòng nguyệt quế trận thi với 235 điểm. Ở vị trí thứ hai là Huy Hoàng 110 điểm. Cùng vị trí thứ ba là Thanh Phúc 75 điểm, Thế Nghĩa 70 điểm. Với kết quả này, Hoàng Quang là người lọt vào trận thi tháng 2, quý 4, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn