Bọc xe BMW, đàn piano kín mít bằng bạt để chống bão ở Đà Nẵng

Thấm thía hậu quả từ đợt lũ năm 2022, anh Trần Thanh Nguyên (34 tuổi, giáo viên tiếng Trung Quốc, trú phường Thanh Khê) lắp hệ thống chắn nước 1,4 m trước nhà ngăn lũ tràn vào.

Anh Thanh Nguyên bọc chiếc ôtô cho vào phòng khách trước cơn bão Fengshen. Ảnh: NVCC.

Song, điểm qua tin tức về bão số 12 (Fengshen), anh lên phương án hai, dùng thêm tấm bạt 6x12 m bọc kín chiếc xe BMW rồi đặt giữa phòng khách. Trên nóc xe, anh dùng băng keo dán chặt nhiều lớp ở phần nếp gấp.

"Nhiều người chọn đặt xe ở chỗ cao nhưng để phương tiện bên ngoài không biết đường nào mà lần. Tôi muốn có phương án dự phòng chủ động cho riêng mình", anh Nguyên nói, cho biết trước đó, anh liên hệ garage hãng xe nhưng được thông báo đã hết chỗ.

Bên cạnh đó, anh Nguyên coi đây là phép thử xem kết quả ra sao để dùng lâu dài vì năm nào Đà Nẵng cũng có lũ. Các vật dụng khác như tủ lạnh, đàn piano... đều được anh bọc kín tương tự. Chi phí mua bạt khoảng 500.000 đồng.

Tháng 10/2022, ôtô cũ của anh Nguyên bị hư hỏng nặng do để ngoài đường. Anh đành bán rẻ và mua chiếc mới. Trước sức mạnh của thiên nhiên, nam giáo viên cho biết mọi thứ không chỉ đơn giản là mưa và gió to, anh "không bao giờ chủ quan trước thiên tai".

Phương án dùng bạc bọc đồ đạc cũng được một số người dân ở Đà Nẵng áp dụng. Ảnh: Hoài Phương.

Không riêng anh Thanh Nguyên, nhiều người dân Đà Nẵng cũng chọn sử dụng cách bảo vệ tài sản bằng bạt nhựa. Bên cạnh công năng chắn nước, bọc bạt có thể hạn chế bụi bẩn, nấm mốc sau khi nước rút. Song, số khác "tranh chỗ" tại một số khu vực có nền cao như vòng xuyến tượng đài Mẹ Nhu (đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê), cầu Ngã ba Huế.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo đêm 22/10 và sáng 23/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào đất liền khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi. Cường độ bão không quá lớn song vẫn gây mưa lớn trên đất liền. Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Đà Nẵng xuất hiện tình trạng nước dâng cao 0,4-0,8 m.

Đà Nẵng thành lập 3 ban chỉ huy tiền phương tại các khu vực trọng điểm, sẵn sàng ứng phó với bão và hỗ trợ người dân.

Tác giả: Vi Lê

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn