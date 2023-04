Nam sinh 13 tuổi đi xe máy tử vong sau va chạm với xe tải

Theo xác định ban đầu từ cơ quan Công an, vào hồi 6h30 sáng nay (6/4), trên đường tỉnh lộ 352 (đoạn qua thôn 9, xã Cao Nhân, huyện Thuỷ Nguyên) đã xảy ra vụ va chạm giữa ô tô tải mang BKS 15C-01031 với xe máy mang BKS 15AA-047XX. Theo ghi nhận tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc, người điều khiển xe máy cùng chiếc xe máy nằm ngay sát bánh xe tải. Nạn nhân được xác định là nam sinh H.Đ.H.T (13 tuổi, học sinh trường THCS Chính Mỹ) đã tử vong sau va chạm.

Ảnh minh họa.



Công an huyện Thủy Nguyên thông tin thêm, chiếc xe ô tô tải thuộc quyền quản lý của một doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, người điều khiển ô tô tải đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc. Hiện, Công an huyện Thủy Nguyên đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: HẢI DƯƠNG

Nguồn tin: daidoanket.vn