Nam NSND là lãnh đạo: "Chưa năm nào tôi thoát ra được"

Mới đây, tại chương trình Khách sạn 5 sao, NSND Tấn Minh đã lên tiếng khi được hỏi có Tết năm nào đi du lịch, nghỉ dưỡng không. Anh nói: "Chưa năm nào tôi thoát ra được. Trên vai chúng tôi có nhiều trách nhiệm quá. Đó là lịch trình không thể thay đổi trong 20 năm qua".

Tấn Minh và Thu Huyền

NSND Thu Huyền vợ Tấn Minh tiếp lời: "Vào ngày Tết thì trách nhiệm với gia đình của chúng tôi là rất nhiều, hết bên nội rồi tới bên ngoại, rồi chính gia đình mình, con cái, bạn bè nữa, không trốn đi đâu được".

Khi được yêu cầu nói một câu về vợ, NSND Tấn Minh thốt lên: "Rất khó nói vì nếu tôi nói ra thì bị cho là khen vợ. Hàng ngày chúng tôi vẫn nói về nhau trước mặt bạn bè, con cái rất dễ dàng, nhưng nói trước mặt công chúng thì không dễ chút nào.

Vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời của gia đình. Tôi may mắn khi có một người vợ, người mẹ của các con và tương lai sẽ là một người bà như thế này. Vợ tôi rất đảm việc nhà, còn việc nước thì để mọi người nói".

Về phía mình, NSND Thu Huyền cũng nhận định về chồng: "Anh Tấn Minh là một người chồng, người bố rất có trách nhiệm. Anh ấy còn là người hết lòng với công việc".

Trong làng chèo và nhạc nhẹ Việt Nam, cặp đôi NSND Tấn Minh và NSND Thu Huyền được ví như "biểu tượng vàng" của sự thành đạt và hạnh phúc viên mãn. Không chỉ thăng hoa trên ánh đèn sân khấu, cả hai còn khẳng định năng lực quản lý xuất sắc khi cùng giữ những trọng trách lớn tại các đơn vị nghệ thuật chủ chốt của Thủ đô.

Nếu NSND Tấn Minh gây ấn tượng với phong thái lịch lãm trên cương vị Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, dẫn dắt đơn vị gặt hái nhiều huy chương vàng toàn quốc, thì NSND Thu Huyền lại thể hiện bản lĩnh của một "người đàn bà thép" khi đảm nhận vai trò Phó Giám đốc điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội.

Dù bận rộn với công tác lãnh đạo và những cuộc họp điều hành, họ vẫn giữ được ngọn lửa nghề cháy bỏng, liên tục cống hiến những tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao cho công chúng. Sự đồng điệu về tư duy quản lý lẫn tâm hồn nghệ sĩ giúp họ trở thành điểm tựa vững chắc cho nhau, cùng nhau gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống giữa dòng chảy hiện đại.

